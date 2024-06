Primeiro domingo de junho tem cinema, feira e festival na Capital

Junho chegou, e com ele, o primeiro domingo (2) do mês tem atividades para o campo-grandense encerrar o fim de semana com estilo.

Confira a Agenda Cultura do JD1:

Prêmio Onça Pintada - O último dia do Prêmio Onça Pintada será de premiação e gala dos vencedores. Está marcado para às 9h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

I Festival Canta Aê Capoeira - O festival acontecerá neste domingo, com animação do grupo Filhos do Vento. Durante o evento, haverá venda de arroz carreteiro e ainda roda de samba e de capoeira, além de microfone aberto para quem quiser mostrar sua arte. Começa às 11h30, na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Feira Borogodó - Com expositores de gastronomia, arte, lazer, moda sustentável e muito borogodó. O evento contará com apresentação cultural e será animado por grupo de samba. Será das 9h às 15h, na Praça Coophafé, localizada na Rua das Graças, 3163. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Para finalizar a programação do Cine na Praça Itinerante será exibido o filme “A Pequena Sereia” neste domingo. A partir das 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

