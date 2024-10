Sabadão tem Exposição Sofrência e Samba na Arena em Campo Grande

SÁBADO

Ecopark - O parque aquático tem programação especial, com Palhaço Choquito, Lilica e Lilipu, do Circo Maximus, às 9h; e show ao vivo da Banda Alzira's, às 15h. A partir das 9h, no Ecopark.

Parque da Mônica - Inspirado na Turma da Mônica, o parque oferece brinquedos e atividades que encantam as crianças. O espaço conta com áreas de brincadeira, escorregadores e atividades lúdicas. Das 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 50 a cada 30 minutos, com venda no local.

Exposição Sofrência - Inspiradas na música sertaneja, a exposição apresenta a arte popular, através de pinturas que retratam cenas do cotidiano. São 72 obras, que retratam ambientes domésticos e ruas das cidades, numa narrativa entremeada por versos de grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, e Cristiano Araújo. Das 9h às 18h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Samba na Arena - O Quinteto S.A. vem de Florianópolis para tocar o melhor do samba em Campo Grande. Quem abre o show é o Grupo SDI e haverá DJ nos intervalos. Das 17h às 23h59, na Arena Sunset. Entrada: ingressos a partir R$ 25, pelo site.

Mostra Grupo Casinha - O Grupo Casa realiza neste fim de semana um evento voltado para toda a família, com cenas autorais das crianças do Grupo Casinha, lançamento dos volumes 4 e 5 da coleção “Uma Aventura Craft”, do autor Miguel Prieto Ferreira; contação de histórias e estreia do espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal”. Confira a programação completa no perfil @grupocasaproducoes. A partir das 15h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653. Entrada é gratuita.

Dia D da Liga do Bem - Os super-heróis da Liga do Bem de Campo Grande se reúnem no Dia das Crianças para um evento beneficente em parceria à AACC/MS, para arrecadar fundos para a instituição. O evento terá praça de alimentação, bingo por R$ 25, espaço kids e shows dos personagens da Liga. Será das 15h às 21h, no Clube Estoril. Entrada é gratuita.

V12 Rocktoberfest - A banda V12 se apresenta ao vivo no Sunset Growler Station em uma noite épica de pop/rock nacional e internacional, com abertura do DJ Marcos Moraes. A partir das 19h, no Sunset Growler Station, 5668. Entrada: a partir de R$ 35.

Oktoberfest Canalhas 2024 - A tradicional Oktoberfest da Cervejaria Canalhas promete uma diversidade de cervejas alemãs, comidas típicas e shows com Banda Nitro, Gabriel Noah Trio e Fernando Morreu. A partir das 16h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 25.

Linkin Park Experience - Linkin Park Experience, uma das mais conhecidas bandas cover de Linkin Park, se apresenta no Blues Bar. A abertura será por parte da banda Herezia. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 35.

Tributo Night com Mindevil e Nomads - O Mirante PUB traz as bandas Mindevil, tocando clássicos da Iron Maiden, e Nomads, cover de Sepultura e Metallica, para uma noite de muito heavy metal. A partir das 21h, no Mirante PUB, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53. Entrada: a partir de R$ 25.

TECH+ - A festa Tech+ realiza mais uma edição no Treze Bar. Desta vez, com presença dos DJs Countt, Karol Alonso, VH e Pedro Corrêa. A partir das 23h, no Treze Bar, localizado na Rua 13 de Junho, 661. Entrada: a partir de R$ 10.

Festa Moulin Rouge - Diretamente de BH, a DJ Nicoly se apresenta na festa Moulin Rouge na boate NON Stop Club, com performances de bailarinos. A partir das 23h, no NON Stop Club, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15.

Sabadou Stand-up no Cegê Comedy - O espaço, conhecido por receber muitas risadas, será palco de mais uma (ou várias) apresentações dos comediantes da casa. A partir das 20h, Cegê Comedy, localizado na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 10 na portaria.

Desafio Bigday - Bioparque Pantanal - O Bioparque convida a população para uma passarinhada especial na passarela da contemplação. O evento começa às 7h e, a partir das 8h, as pessoas que se inscreveram vão poder aproveitar o evento até as 14h30. A partir das 7h, no Bioparque Pantanal. Entrada é gratuita, faça a inscrição pelo site.

