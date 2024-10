Aeronave com 2º grupo de repatriados do Líbano chega em Lisboa

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou, nesta segunda-feira (7), na cidade de Lisboa, a capital de Portugal, por volta das 18h - horário de Brasília - com os 227 passageiros e 3 animais que foram repatriados do Líbano.

O voo, que faz parte da Operação Raízes do Cedro, do governo federal, deve chegar no Brasil na manhã de terça-feira (8/10), por volta das 7h30 - no horário de Brasília -, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

A estimativa do Ministério das Relações Exteriores é de que três mil brasileiros desejam sair do Líbano após o aumento do conflito. No total, cerca de 20 mil brasileiros vivem no país.

Esse é o segundo voo que traz brasileiros e suas famílias de volta ao Brasil após uma série de ataques de Israel contra o Líbano, em um conflito com o grupo Hezbollah.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também