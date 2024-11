Aeroportos brasileiros terão salas especiais para passageiros autistas

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (5), a criação de um programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista (TEA) e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos, através da criação de salas especiais para esse público.

O Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA deve implementar, até 2026, 20 salas especiais para este público. Os espaços, além de acolhedores, terão adaptações voltadas aos cerca de 200 mil passageiros com essas características, que circulam anualmente pelos aeroportos brasileiros.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a iniciativa tem como objetivo dar melhores condições não apenas às pessoas com neurodivergências, mas também a seus familiares.

“Eu tenho, como afilhado, uma pessoa com espectro autista. Sei, portanto, o que significa uma iniciativa como esta. Este gesto simboliza muito bem o que precisamos no Brasil: o olhar para o bem-estar social, para aqueles que precisam de uma atenção não só do poder público, mas do poder privado”, disse o ministro.

“A concessionária que fizer as três primeiras salas terá olhar diferenciado na premiação dos melhores aeroportos do ano”, destacou o ministro.

Além das salas multissensoriais, que contarão com estímulos sensoriais - visuais, táteis e auditivos - para promover relaxamento, concentração e bem-estar, o programa também prevê a implementação de salas de acomodação com estímulos reduzidos, para acolher passageiros durante momentos de crise.

Também estão previstas reavaliações de procedimentos para melhoria da experiência do passageiro com TEA, tanto em voo quanto em solo, além da disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, e também promoção de conscientização e sensibilização dos passageiros e profissionais dos aeroportos.

“Ambos os espaços serão acessíveis a todas as faixas etárias e estarão disponíveis para passageiros com outras neurodivergências, garantindo um acolhimento inclusivo para todos”, afirmou o ministro.

