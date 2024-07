Ageprev abre processo seletivo com 35 vagas e salário até R$ 5 mil; saiba mais

Mato Grosso do Sul está com um processo seletivo aberto com 35 vagas para atuação temporária na Ageprev/MS (Agência de Previdência Social). Os cargos são para nível médio e superior, com salário entre R$ 2 mil a R$ 5 mil.

As inscrições vão até dia 10 de julho, de forma gratuita, através do site do governo. Acesse aqui.

Segundo o edital, 5% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência (PCDs), 20% para negros e 3% para indígenas.

Veja as vagas abaixo:

