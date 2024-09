Dia da Árvore: Águas Guariroba fará oficina de plantio com crianças

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Águas Guariroba promove nesta sexta-feira (20), às 8h30, uma visita guiada ao Viveiro Isaac de Oliveira, além de uma oficina de plantio de mudas para alunos do 3º ano fundamental da Escola Municipal Eulália Neto Lessa em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro

O Dia da Árvore é comemorado com o objetivo de promover a conscientização sobre o respeito a natureza e reflexão sobre o impacto humano no meio ambiente. A oficina de plantio de mudas ensinará sobre conservação do bioma Cerrado e preservação da flora.

Em 14 anos de história, o Viveiro Isaac de Oliveira produziu e doou mais de 600 mil mudas de 38 espécies nativas do Cerrado, o que contribui para a preservação e restauração do importante bioma brasileiro.

Desde 2010, a Águas Guariroba, por meio do Viveiro Issac de Oliveira, atua com objetivo de subsidiar os produtores rurais das duas bacias que abastecem Campo Grande e recuperar as matas ciliares , além da preservação das Áreas de Proteção Ambiental dos córregos Guariroba e Lageado.

Ação: Oficina de Plantio de Mudas em comemoração ao Dia da Árvore;

Dia: 20/09, sexta-feira;

Local: Viveiro Isaac de Oliveira na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles;

Horário: 8h30 às 11h

