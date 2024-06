Aos 90 anos, morre o empresário Pedro Vieira, do Hotel Jandaia

Morreu nessa segunda-feira (3), em Campo Grande, o empresário e pecuarista Pedro Vieira Góes, aos 90 anos. A informação foi confirmada por familiares. O motivo da morte ainda não foi divulgado.

Natural de Fortuna, no interior de São Paulo, em 1996 Pedro comprou as instalações do Hotel Jandaia, localizado na Rua 13 de Maio com a Barão do Rio Branco, no Centro da Capital Sul-mato-grossense.

O velório está acontecendo desde às 8h desta terça-feira (4), no Cemitério Parque das Primaveras. O sepultamento será às 15h, no mesmo local.

