Armageddon: documentário com campo-grandenses estreia no cinema da Capital

O Armageddon, o maior evento de corrida de listas do Brasil, que realizará sua 10ª edição, chega às telonas da Capital dos dias 13 a 19 de junho, com sessões no Cinemark, localizado no Shopping Campo Grande.

Com a presença de nomes do cenário das corridas de arrancada sem preparação, inclusive a de dois campo-grandenses - Rafinha, o campeão da primeira edição, e o advogado Niutom Jr, heptacampeão da lista sul-mato-grossense - o documentário traz a história por trás de quem participa e da história do evento.

Ao JD1, Niutom contou mais sobre o Armageddon, evento que ele tem como paixão e já é ‘figurinha repetida’, tendo participado de todas as edições e com planos de participar da próxima, que acontece este mês em São Paulo.

“Tudo começou em 2018, como uma brincadeira de disputa entre listas, e cada DDD criou uma lista dos carros mais rápidos de sua área. Foi em 2019 que finalmente saiu do papel e foi para título nacional, ganhando o nome de Armageddon e acontecendo duas vezes ao ano desde então”, comentou.

Para o advogado, participar do evento é um momento único, onde ele pode se desestressar e colocar sua paixão em prática. “É o melhor antiestresse que eu tenho no mundo, o momento que entro no meu carro, ligo, dou minha puxada”, afirmou.

O documentário será lançado no Cinemark dia 13 de junho, e segue em cartaz até o dia 19. Além do lançamento nas telonas, Niutom comentou que produção também será lançada futuramente, sem data prevista, no Amazon Prime, serviço de streaming da gigante de vendas online.

