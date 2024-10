Atacadista abre 235 vagas em feirão de empregos em Campo Grande; saiba mais

A Rede de Supermercado Fort Atacadista fará um mega feirão de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (17). Ao todo, serão 235 vagas para 11 cargos, que não exigem experiência. O feirão acontecerá das 8h às 17h.

Os interessados devem comparecer em uma das unidades portando documento oficial com foto (RG ou CNH) e currículo. A contratação é imediata.

Entre os cargos estão: operadora de caixa, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de padaria, auxiliar de perecíveis, auxiliar de prevenção, auxiliar de serviços gerais, repositor de mercadorias, promotor de carnes, técnico em carnes, conferente e encarregado.

Também há vagas para pessoas com deficiência e a população 50+. Os cargos ofertados não exigem experiência para esse público. Os benefícios incluem seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária). Algumas funções também remuneram por produtividade.

Aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de cartão de crédito da empresa com desconto em compras.

Confira onde deixar os currículos:

Fort Cafezais | Avenida Gury Marques, 7418, esquina com a Av. Cafezais | Vila Olinda;

Fort Coronel Antonino |Rua São Borja, 586 | Vila Célia;

Fort Cônsul Assaf Trad |Avenida Coronel Antonino, 5498 | Jardim Montevidéu;

Fort Guanandi | Avenida Presidente Ernesto Geisel, 501 | Guanandi;

Fort Norte Sul | Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300 | Cohafama;

Fort Praça do Papa | Avenida Presidente Vargas, 1336 | Papa João Paulo II;

Fort Parati |Rua da Divisão, 1208 | Jardim Aero Rancho;

Fort Tiradentes | Rua Antônio Bicudo, 112 | Jardim São Lourenço;

Fort Três Barras | Av. Três Barras, 1499 | Vila Vilas Boas;

Fort União | Rua Petrópolis, 1080, esquina com a Av. Pref. Lúdio Martins Coelho | União.

