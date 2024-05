Atenção, mamães! Hospital Universitário pede doações de leite materno

O Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) está pedindo doações de leite humano. O estoque atual deve durar penas mais três dias. Atualmente, há 22 bebês prematuros precisando do alimento no hospital.

Do total dos pacientes, 16 estão na UTI (Unidade de tratamento Intensivo) e UCNI (Leitos de Cuidados Intermediários), 4 no Centro Obstétrico e dois no CTI Pediátrico.

“O Humap-UFMS está com sobrecarga de internações em uso de Leite Humano que é usado como parte do tratamento clínico do bebê, e não apenas como alimento, por isso faz tanta falta”, informou por meio de nota.

Para realizar a doação, as mães podem entrar em contato com o hospital pelos telefones: 3345-3027 ou 99633-2510. Após o contato, será agendado um dia para que uma equipe da Humap faça a retirada do leite.

Outra forma de realizar a doação é indo até o Banco de Leite para fazer a extração diretamente no local. O procedimento é realizado em aproximadamente 15 minutos. Vale ressaltar que é explicado que, tanto em casa quanto no Banco de Leite, a doadora será orientada sobre higiene, procedimentos para extração e armazenamento do leite recolhido.

