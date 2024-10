Beto Pereira destina R$ 300 Mil para aquisição de van para AMA

O deputado federal, e ex-candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), destinou uma emenda de R$ 300 mil para a aquisição de uma van para a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA).

Com a aquisição da van, a AMA poderá oferecer atividades essenciais, como passeios em shoppings e parques, proporcionando aos autistas momentos de socialização e aprendizado. Atualmente, a instituição atende 152 pessoas.

A van foi adesivada com as cores do cordão de girassóis - símbolo que representa a identificação de pessoas com doenças ocultas -. Essa iniciativa visa aumentar a visibilidade e o apoio a indivíduos que enfrentam desafios de saúde invisíveis.

“Esta van é um símbolo. Um símbolo de que precisamos continuar investindo na educação especial, no bem-estar das famílias e na causa do autismo”, afirmou Beto Pereira.

A AMA, está celebrando 34 anos de dedicação e apoio. A vice-presidente da associação, Flávia Caloni, destaca a necessidade de se adaptar à crescente demanda por serviços: “Estamos passando por um momento especial, com a doação de um terreno e uma emenda para a construção de uma nova sede. Essa ampliação nos permitirá atender os autistas e suas famílias de forma mais eficaz. Hoje, a AMA está 'pequena' para as demandas atuais, e precisamos urgentemente diminuir a lista de espera, que já conta com quase 700 pessoas”.

