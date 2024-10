Bioparque recebe o primeiro Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária

Nos dias 30 e 31 de outubro, das 8h às 17h30, o Bioparque Pantanal será palco da primeira edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária. Que tem como objetivo discutir os avanços e as novas perspectivas do transporte rodoviário, com um olhar voltado para o impacto da Rota Bioceânica, que ligará Mato Grosso do Sul ao Chile.

O Fórum é uma iniciativa das empresas Transportadora Kátia e Rodobelo Transportes, com apoio do Grupo Cenze, Vibra Energia, Carraro Seguros e outros importantes transportadores da região.

O evento terá entrada gratuita e se consolidará como um importante espaço de discussão sobre temas como segurança nas estradas, mobilidade sustentável e inovações na gestão de frotas.

A proposta do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária é estar um passo à frente nas discussões sobre o futuro do setor, ao trazer à tona soluções práticas e inovadoras. A segurança rodoviária é o foco central, com debates sobre como a tecnologia pode melhorar o monitoramento de frotas, reduzir acidentes e otimizar as operações logísticas.

Outro tema relevante será o papel do Ambiental, Social e Governança (ESG) no transporte rodoviário. O Fórum buscará atrair o interesse de empresas que lidam com líquidos inflamáveis, fornecedores e transportadores de toda a região para discutir as melhores práticas de sustentabilidade no setor.

Participarão embarcadores do segmento de líquidos inflamáveis, empresários, fornecedores de soluções tecnológicas e equipamentos para o transporte, que vão tornar o fórum uma oportunidade única para troca de conhecimentos e estratégias para otimização de operações logísticas, redução de custos e implementação de práticas que garantam maior eficiência e segurança no transporte rodoviário.

Ao participar das palestras e painéis, os participantes também poderão se inscrever como visitantes, palestrantes ou patrocinadores através do site oficial.

Confira a programação do evento:

30 de outubro de 2024

8h – Coffee break (30min).

8h30 – Abertura.

9h10 às 10h – Vias Seguras: status e perspectivas da segurança nas vias concedidas

Palestrante: Luciano Lourenço – Diretor ANTT.

10h30 às 11h – Rota Bioceânica – Avanços e Desafios

Palestrante: Cláudio Cavol – Empresário do Setor de Transportes e Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do MS.

11h50 – Almoço.

14h às 14h30 – Inovações em Segurança no Atendimento a Emergências

Palestrante: Gleice Kelli Santana de Andrade – Coordenadora de Atendimento Pré-Hospitalar da CCR Rodovias.

15h às 15h30 – Saúde mental: Estamos diante de uma nova epidemia nas relações de trabalho?

Palestrante: Ricardo José das Mercês Carneiro – Procurador do Trabalho.

16h às 16h30 – Biodiversidade, Mudanças Climáticas e o que podemos fazer?

Palestrante: Neiva Guedes – Bióloga e Coordenadora do Projeto Arara Azul.

31 de outubro de 2024

8h – Coffee break (1h).

9h às 9h30 – Foco em Descarbonização e a Causa Social da Exploração Sexual Zero

Palestrante: Lucas Lopes Maquieiro Cardoso – Analista de Sustentabilidade e Meio Ambiente na Vibra Energia.

10h às 10h30 – Infraestrutura Viária na Segurança Rodoviária

Palestrante: Paulo Afonso R. S. Lustosa – Presidente da FENATAC.

11h às 11h30 – Panorama da Logística Vibra

Palestrante: Marcelle de Paula Guerra – Gerente de Logística da Vibra Energia.

11h50 – Almoço.

14h às 14h30 – Sistema de Gestão Atuação Responsável na Prevenção e Resposta Emergencial

Palestrante: Rodrigo Augusto Falato – Assessor Técnico da ABIQUIM.

15h às 15h30 – Saúde do Motorista e Direção Segura

Palestrante: Alysson Coimbra Carvalho – Diretor Científico da ABRAMET-MG.

16h às 16h30 – Como Formar e Criar Confiança entre Motoristas e Empresas?

Palestrante: Leandro Santos – Consultor de Relacionamento Wiabiliza.

