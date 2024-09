Brasil é eleito um dos 10 melhores países para se viajar sozinho

O Brasil se destacou em um ranking organizado pelo portal U.S. News World Report e apareceu entre os 10 melhores países do mundo para se viajar sozinho, com destaque para suas belezas naturais.

Dividindo espaço com vários países europeus, como Holanda e Itália, o portal norte-americano chegou ao resultado com base em uma pesquisa dos Melhores Países de 2024 e, considerando sete atributos: o quão culturalmente acessível, divertido, amigável, seguro, pitoresco e acessível um país é, além de também levar em conta se o é clima agradável.

Confira a lista completa:

10º - Irlanda

9º - Holanda

8º - Brasil

7º - Tailândia

6º - Austrália

5º - Portugal

4º - Nova Zelândia

3º - Itália

2º - Grécia

1º - Espanha

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também