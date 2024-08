Campanha 'TodosPorElas' contra o feminicídio será lançada nesta quarta-feira

Será lançado nesta quarta-feira (7), pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciários a Campanha #TodosPorElas com o intuito de combater as mortes por feminicídio no estado. A cerimônia será a partir das 16h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Na ocasião, será assinado o Pacto de Compromisso entre os Três Poderes e de um Termo de Adesão de Parcerias Estratégicas por diversas entidades e empresas, representando um esforço conjunto de todos no combate ao feminicídio.

Mesmo sendo lançada nesta semana, em razão do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, a campanha será contínua, com a realização de ações ao longo do ano para combater o crime que já vitimou 1.467 mulheres no Brasil somente em 2023.

Os prefeitos dos 79 municípios do estado foram convidados a hastear, simultaneamente à realização do evento de lançamento, a bandeira #TodosPorElas, enviada para cada prefeitura previamente.

A ação, de autoria e idealização da Desembargadora Jaceguara Dantas, é realizada pelos chefes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, Deputado Gerson Claro e Governador Eduardo Riedel, respectivamente.

A população também é incentivada a participar da campanha, por meio do compartilhamento de peças disponibilizadas gradativamente, bem como pela hashtag #TodosPorElas nas redes sociais. Também é possível apoiar usando o coração lilás, símbolo do movimento.

