Campeões mundiais de Jiu-Jitsu se casam na capela do Humap-UFMS

O casal Rafael e Giovanna, ambos campeões mundiais de Jiu-Jitsu, tiveram um dia marcado por amor, carinho e reconhecimento após se casarem na capela ecumênica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS).

Natural de Campo Grande, a atleta conta que foi pega de surpresa pela cerimônia, que foi organizada por colegas da academia de Jiu-Jitsu de sua mãe.

“Eu não ia fazer casamento, eu não ia fazer nada demais. Eu ia casar só no cartório. Mas para não passar nada em branco eles fizeram uma surpresa para mim. A organização durou dois dias, mas foi muito bem organizado. Aluguei um vestido de noiva, meu marido comprou um terno. Fiquei muito feliz. Achei muito linda a capela. Foi perfeito”, contou a atleta.

Rafael e Giovanna, que já tem uma filha de um mês de idade, acabaram de retornar dos Estados Unidos e, após desembarcarem no Brasil, resolveram oficializar a união, algo que passaria ‘despercebido’, somente com cerimônia no cartório, caso não fosse a movimentação de seus amigos.

O capelão Irwing Ferreira, que conduziu a cerimônia e atua há 20 anos no Humap-UFMS, conhece Giovanna desde criança e é amigo da família. "Foi muito gratificante e emocionante. Ver a noiva que vi nascer, reconhecer meu trabalho no hospital e se casar nesse ambiente foi uma grande honra. A presença dos atletas de Jiu-Jitsu da academia, onde também sou atleta e onde temos um projeto social, tornou o momento ainda mais especial. Foi muito emocionante", afirmou.

A cerimônia contou com a presença de amigos, familiares e companheiros de academia, e não só refletem o amor e a determinação que caracterizam o casal, como a missão do hospital em promover não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e social da comunidade.

