Campo Grande tem 954.573 mil habitantes

Em uma revisão dos dados do Censo demográfico de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29), novos números com relação a população do Brasil, estados e municípios, indicando que o país tem 9.502.994 milhões de habitantes a mais que no registro dos últimos dois anos.

Enquanto o Brasil pulou de 203.080.756 para 212.583.750 milhões de habitantes, um crescimento percentual de 4,6%, o estado de Mato Grosso do Sul cresceu o equivalente a 5,2% saindo de 2.757.013 milhões de pessoas para 2.901.895. Um total de 144.882 mil habitantes a mais.

Ainda em termos percentuais, Campo Grande teve o crescimento de 6,2%, saindo dos 898.100 para 954.537 mil. São 56.437 mil campo-grandenses a mais que no último censo.

A Capital segue sendo a cidade mais populosa do estado, seguida por Dourados com 260.640 mil habitantes e Três Lagoas com 141.435 mil. Veja a lista completa dos municípios:

Água Clara 17.647

Alcinópolis 4.648

Amambai 41.414

Anastácio 24.741

Anaurilândia 7.735

Angélica 11.203

Antônio João 9.641

Aparecida do Taboado 29.446

Aquidauana 48.561

Aral Moreira 11.085

Bandeirantes 8.276

Bataguassu 24.004

Batayporã 10.953

Bela Vista 21.965

Bodoquena 8.849

Bonito 24.761

Brasilândia 11.840

Caarapó 32.406

Camapuã 13.920

Campo Grande 954.537

Caracol 5.115

Cassilândia 21.549

Chapadão do Sul 33.791

Corguinho 4.893

Coronel Sapucaia 14.661

Corumbá 99.107

Costa Rica 28.163

Coxim 33.390

Deodápolis 14.210

Dois Irmãos do Buriti 11.470

Douradina 5.749

Dourados 260.640

Eldorado 11.633

Fátima do Sul 21.388

Figueirão 3.709

Guia Lopes da Laguna 10.135

Iguatemi 14.017

Inocência 8.712

Itaporã 25.075

Itaquiraí 19.996

Ivinhema 29.613

Japorã 8.409

Jaraguari 7.425

Jardim 24.509

Jateí 3.620

Juti 7.009

Ladário 22.290

Laguna Carapã 7.012

Maracaju 47.558

Miranda 26.487

Mundo Novo 19.937

Naviraí 52.707

Nioaque 13.412

Nova Alvorada do Sul 23.054

Nova Andradina 50.610

Novo Horizonte do Sul 4.811

Paraíso das Águas 5.777

Paranaíba 42.543

Paranhos 13.323

Pedro Gomes 6.974

Ponta Porã 97.577

Porto Murtinho 12.864

Ribas do Rio Pardo 23.996

Rio Brilhante 39.936

Rio Negro 4.933

Rio Verde de Mato Grosso 20.393

Rochedo 5.407

Santa Rita do Pardo 7.174

São Gabriel do Oeste 31.694

Selvíria 8.593

Sete Quedas 11.301

Sidrolândia 49.374

Sonora 14.822

Tacuru 11.159

Taquarussu 3.730

Terenos 18.139

Três Lagoas 141.435

Vicentina 6.476

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também