Candidatos são nomeados para cargos na saúde pública em MS

A nomeação de 116 aprovados no Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11).

Os aprovados irão atuar na Gestão do Sistema Único de Saúde para as funções de enfermeiro (34 vagas), técnico de enfermagem (8), cirurgião-dentista (8), psicólogo (5), farmacêutico - áreas 1 e 2 (5), assistente de serviços de saúde (13) e gestor de serviços de saúde (11), fiscal de vigilância sanitária (8) e sanitarista (8).

Completa a lista de nomeações cargos de assistente social (2), técnico de laboratório, bíologo (2), médico veterinário (2), analista de desenvolvimento profissional (2) e agenda condutor de veículos (7).

Os nomes, cargos e classificação dos candidatos constam no decreto publicado na edição n. 11.517 do Diário Oficial do Estado (DOE), nas páginas 104 a 108.

