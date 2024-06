Capacidade industrial e confiança do empresário em MS se mantiveram alta em abril

Em comparação ao mês de março, a produção industrial de Mato Grosso do Sul se manteve em estável ou em crescimento em 77% das empresas, conforme Sondagem Industrial do Radar Industrial da Fiems.

Ainda segundo o levantamento, 70% dos empresários industriais disseram que a utilização da capacidade instalada esteve igual ou acima do usual para o mês. Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês de abril em 71%.

Já o índice de confiança apontou otimismo os empresários e alcançou os 55,6 pontos, especialmente em relação ao desempenho esperado para suas empresas nos próximos seis meses.

Em relação ao índice de intenção de investimento, o mês de abril fechou em 66,6 pontos, 67% dos respondentes indicando que pretendem realizar novos aportes em suas empresas, indicando a disposição para investimento.

