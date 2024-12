Cartório Ayache recebe prêmio por eficiência

O Cartório Ayache do 3° Serviço Notarial de Campo Grande recebeu o Prêmio Selo de Qualidade e Eficiência das Serventias Extrajudiciais, promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em evento que reuniu autoridades e representantes das serventias extrajudiciais do estado.

O tabelião do Cartório Ayache, um dos muitos serviços que foram premiados, Ely Ayache, destacou que o selo vem para atestar o trabalho de transparência e dedicação na prestação de serviços à sociedade. “Essa conquista reflete não apenas um trabalho técnico, mas também a valorização do atendimento humanizado e ético, que são pilares fundamentais para o fortalecimento da confiança no setor extrajudicial. Parabéns a toda a equipe do Cartório Ayache, pela dedicação incansável e por elevar os padrões de qualidade. Que esse prêmio seja mais um marco em nossa trajetória de sucesso!”.

As serventias foram avaliadas com base em critérios rigorosos, que consideraram aspectos como o cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Justiça, a adequação das instalações, a digitalização do acervo e a regularidade financeira. Apenas aquelas que atingiram 100 pontos ou mais foram contempladas com o selo.

A premiação reconhece o desempenho das serventias, incentivando a melhoria contínua na prestação de serviços ao cidadão.

O Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, destacou a importância da iniciativa para promover boas práticas de gestão e eficiência. "Estamos hoje aqui, reunidos nessa solenidade, para realizarmos a entrega do prêmio Selo de Qualidade e Eficiência. Nesses dois anos de gestão, visitamos as 175 serventias extrajudiciais e pudemos constatar que há muitas delas que oferecem serviços de excelência", afirmou.

Leandro Augusto Neves Correa, presidente da Anoreg, também compartilhou suas impressões sobre o prêmio. "Esse evento premia o que deve ser o norte da nossa atuação: qualidade e eficiência. Sem qualidade, nossa atividade não prospera. Estamos aqui para ressaltar a importância do nosso serviço para um Mato Grosso do Sul cada vez melhor", disse Correa.



No evento também foram homenageados o tabelião do 9º ofício de Campo Grande, Lucas Vinicius Cassiano Zamperlini, e o promotor de justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo César Zeni pela participação na ‘Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se’, anos 2023 e 2024, que busca a erradicação do sub-registro civil de nascimento de todo o país e ampliação do acesso à documentação básica.

