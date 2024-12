CBV erra nome de Riedel em mimo

O governador Eduardo Riedel se reuniu com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para discutir sobre o rumo dos esportes, e como símbolo de gratidão, foi presenteado com uma camiseta oficial com o seu nome.

O presente, no entanto, continha um erro de grafia considerável, ao escrever o nome do governador sul-mato-grossense como ‘Ridel’, descartando a letra E em seu nome.

A gafe foi parar nos stories do governador, que publicou um vídeo recebendo o presente. A situação, no entanto, não passou despercebida e foi comentada por alguns sul-mato-grossenses que viram o stories. “Não basta errar o nome do Estado, agora erra o nome do governador também”, disse um pantaneiro em um grupo.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também