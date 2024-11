Censo 2022: Nova Lima se torna o maior bairro de Mato Grosso do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (14), os resultados do Censo Demográfico 2022 com dados inéditos sobre a estrutura e a população residente em setores censitários de Mato Grosso do Sul.

A publicação, intitulada "Malha de Setores Censitários: Agregados por Setores Censitários e Trajetos dos Recenseadores", oferece uma análise detalhada dos dados demográficos e geográficos do Estado, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais, além dos trajetos realizados pelos recenseadores.

A urbanização em Mato Grosso do Sul

No Estado, 88,1% da população vive em áreas urbanas, colocando o Mato Grosso do Sul na 9ª posição nacional em índice de urbanização, atrás do Rio de Janeiro (97,9%) e São Paulo (96,8%).

Campo Grande lidera entre os mais urbanizados, com 98,7% dos moradores em áreas urbanas, seguido por Ladário (97,2%) e Três Lagoas (96,4%). Em contrapartida, cidades como Jaraguari têm alta concentração de moradores em zonas rurais, com 64,5% da população fora do território urbano.

Bairros e domicílios

Entre os 79 municípios do Estado, apenas 18 possuem bairros legalmente constituídos, um avanço em relação a 2010, quando eram 17 deles.

Esses bairros foram aprovados por dispositivos legais das Câmaras Municipais e incluem localidades em cidades como Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas.

Mato Grosso do Sul possui atualmente 296 bairros reconhecidos legalmente. Nova Andradina registrou o maior crescimento de bairros, passando de 14 em 2010 para 26 em 2022, enquanto Campo Grande manteve seus 74 bairros.

Nova Lima é o maior bairro do Estado

O bairro Nova Lima, na Capital, é o maior bairro de Mato Grosso do Sul, com 41.131 habitantes, ultrapassando o Aero Rancho, que era o mais populoso em 2010.

Com 14.036 domicílios particulares, o Nova Lima também se destaca pelo número de residências, seguido pelos bairros Centro-Oeste, com 12.962, e Aero Rancho, com 12.934 domicílios.

Os bairros com as menores populações, incluindo o Chácara de Recreio Recanto do Bosque, em Naviraí, registram números significativamente menores, com apenas três moradores.

Envelhecimento e composição familiar

Em Campo Grande, o bairro Aero Rancho possui a maior quantidade de idosos (4.879), seguido pelos bairros Vila Nasser (4.610) e Nova Lima (4.210).

O Aero Rancho lidera tanto em número de homens idosos (2.099) quanto de mulheres idosas (2.780). Em áreas rurais, a média de moradores por domicílio é de 2,95, com picos em municípios como Tacuru, que apresenta a maior média do Estado, com 3,82 moradores por residência rural.

Trajetos dos recenseadores e logística

Durante o processo censitário, os recenseadores de Mato Grosso do Sul percorreram cerca de 11.783,64 km, o que colocou o Estado na 10ª posição entre as unidades federativas em distância coberta.

O estado de Minas Gerais liderou o ranking nacional, com 461.955,59 km percorridos, seguido pela Bahia (350.609,33 km) e São Paulo (251.802,02 km). A coleta de dados do Censo foi apoiada por tecnologia avançada, incluindo a utilização de dispositivos com GPS, que captaram as coordenadas dos trajetos percorridos em cada setor censitário.

