Inscrições do concurso unificado da Justiça Eleitoral encerram na quinta-feira (18)

O Concurso Público unificado para o preenchimento de uma das 412 da Justiça Eleitoral segue com inscrições abertas até quinta-feira (18), às 18h (horário de Brasília).

As provas deverão ser aplicadas em 22 de setembro de 2024.



A solicitação de inscrição deve ser feita pelo site do Cebraspe e tem o valor de R$ 130,00 para quem quer concorrer ao cargo de analista judiciário e de R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário.



O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe.



A GRU Cobrança deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição on-line.



Os cargos serão distribuídos entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), excluindo-se apenas o TRE de Tocantins devido a um concurso em vigor no Regional.



O edital do certame pode ser consultado no Diário Oficial da União (DOU) ou na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do concurso.







