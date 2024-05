Defensoria divulga classificação preliminar do concurso do quadro técnico-administrativo

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul publicou nesta semana os anexos com resultado e classificação preliminar do concurso de nível fundamental para agente de serviços gerais em manutenção e motorista , para nível médio rm Técnico de Defensoria – Administrativa; Contábil e Informática e nível superior.



Conforme o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, no total foram 23.898 inscritos e devidamente homologados no certame. Deste número, compareceram 14.034 candidatas e candidatos para realizar as provas na primeira semana de janeiro.

No site da defensoria.ms.def.br estão disponíveis os resultados de todos os processos do edital, inclusive a classificação preliminar dos candidatos que concorrem a ampla concorrência, cotas para indígenas, negros e pessoas com defiência.

