Dourados sedia Festival Paralímpico nacional pela 2ª vez consecutiva

Realizado em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22 de setembro), a segunda edição do Festival Paralímpico acontecerá no dia 21 de setembro em 69 cidades brasileiras, entre elas Dourados (MS), que será uma das sedes do evento pelo segundo ano consecutivo. O festival é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A data foi instituída a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012, mas apenas começou a ser comemorada em 2014. Também no dia 22, comemora-se a fundação do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), que completará 30 anos de existência. A entidade é a autoridade máxima do paradesporto e detém o direito de organizar os Jogos Paralímpicos.

No ano passado, 48 cidades brasileiras receberam a festividade e alguns núcleos contaram com a presença de medalhistas paralímpicos como as velocistas Terezinha Guilhermina e Verônica Hipólito e a nadadora Patrícia dos Santos. Neste ano, em Dourados, 200 alunos participarão das atividades, 150 deles com algum tipo de deficiência.

Segundo Ramon Pereira, coordenador de Desporto Escolar do CPB, o aumento no número de cidades-sede “se deve ao sucesso da primeira edição, que aconteceu no ano passado, no qual o CPB atingiu mais de 6 mil crianças em todo território nacional. Neste ano, a nossa expectativa é que 10 mil crianças participem do evento”.

O Festival é destinado a crianças com faixa etária de 10 a 17 anos, com e sem deficiência. Assim como em 2018, a programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de 3h30 - das 8h30 às 12h. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território brasileiro por meio das atividades físicas.

