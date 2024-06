Downtown - HVM lança empreendimento com 220 estúdios no Jardim dos Estados

A HVM incorporadora lança na manhã desta segunda-feira (10), o projeto DownTown, um prédio com 220 estúdios para locação na Rua Espírito Santo, ao lado do Tatu Bola Bar, no Jardim dos Estado.

De acordo com a gerente de Marketing da HVM incorporadora, Pamela Menezes, o projeto começou a ser elaborado no início do ano, e está sendo vendido na planta, com previsão de conclusão em até 4 anos. “São estúdios de 37m² a 52m², a gente tem uma localização muito boa e estamos esperando que tenha bastante rentabilidade e seja próximo do que já foi entregue do Vertigo, que é o maior prédio de Campo Grande”, explicou.

Ainda conforme a gerente de marketing, a proposta é procurada principalmente para locação e Airbnb. “Desde 5h já tinham clientes aqui, acreditamos que nessa manhã já tenhamos mais de 50% dos estúdios vendidos”.

Diretor Executivo na HVM, Rodolfo Holsback comentou que o movimento de procura do Downtown está sendo maior que o comum, segundo ele, devido a alguns pontos como. “O momento, o valor médio e o produto”.

A corretora Vanessa Rezek, da Artha Imoveis chegou ao local pela manhã junto com o cliente e destacou a rentabilidade do imóvel. “É uma ótima opção de investimento, uma proposta nova para a cidade. Tem poucos prédios nesse modelo, mas o mercado está crescendo muito. Esse empreendimento da a possibilidade de fazer um airbnb, além de ser um estúdio de boa qualidade, alto padrão, com uma localização excelente que tende a valorizar”, comentou.

O perfil são clientes mais novos, mas segundo Vanessa, conforme o mercado vai crescendo, mais pessoas vão se interessar e perceber que é um “investimento promissor”.

Downtown – Você no Centro

O prédio localizado no Jardim dos Estados fica ao lado do Tatu Bola bar e tem próximo à sua região, o Hospital Unimed, além de vários restaurantes.

Os estúdios têm três opções de plantas baixas de 37m², 40m² e 52m² que a incorporadora vende como uma “combinação perfeita entre privacidade e conexã".

O espaço de lazer inclui Club House, Piscina, Espaço Goumet, Sauna, Massagem, SPA, Sky Fit, Sky Lounge, Lavanderia, Market Plce, Coworking, Espaço Creator, Descanso e Delivery.

Para mais informações acesse o site, www.hvm.com.br.

