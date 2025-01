Parceria do Senar em Corumbá alfabetiza moradores da área rural

Mais uma etapa de alfabetização do Programa Despertando do Senar foi finalizado, com apoio do Sindicato Rural de Corumbá e da secretaria Executiva de Produção Rural (gestão anterior), formando a segunda turma de alunos adultos do Assentamento Urucum.

Desde 2022, já foram certificadas 34 pessoas no programa de alfabetização que tem seis polos instalados no município. O programa tem carga horária presencial de 243 em turma de no máximo 10 alunos, para uma educação personalizada.

"Hoje eu sei assinar meu nome, ler e fazer contas. Foi um presente de Deus que recebi depois de velho, quando a gente não tem muito o que esperar da vida", disse o trabalhador rural Antônio Sodré, 87, que discursou em nome da turma e se emocionou, ao falar da transformação que a iniciativa do Senar/MS, prefeitura e do Sindicato Rural de Corumbá lhe proporcionou. "Estou muito feliz, minha vida mudou", completou.

A entrega dos certificados ocorreu durante cerimônia com a presença de Gilson de Barros e Luciano Leite, presidente e vice-presidentes do sindicato rural; as analistas educacionais do Senar/MS, Arilaine Pessoa (responsável pelo programa) e Andreia Rodrigues; a instrutora do polo, Márcia Mendes Leite; e os alunos.

Durante a entrega dos certificados, o Senar/MS homenageou a instrutora Márcia Leite em agradecimento pelo seu empenho e comprometimento com o aprendizado.

Os polos do Despertando em Corumbá funcionam nos seguintes locais:

Fazenda Nhuporã

Fazenda Santa Mônica

Assentamento Taquaral (2)

Barra do São Lourenço

Centro de Convivência dos Idosos.

Um novo polo será instalado dia 6 de fevereiro na Baía Negra, em Ladário, cidade vizinha.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também