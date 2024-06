Encontro nacional de procuradores na Capital será pautado pela Reforma Tributária

O encontro do CONPEG (Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do DF), acontece nesta quinta-feira (6), a partir das 14h, na sede da Escola Judicial (EJUD), em Campo Grande.

Reforma Tributária deve ser o tema central do evento que tem confirmado o procurador da Fazenda Nacional, Leonardo Alvim, assim como a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia.O objetivo é auxiliar na elaboração das futuras leis complementares que regulamentarão os pontos ainda não integralmente disciplinados na Emenda Constitucional 132/23.

Também devem participar a presidente da entidade, Inês Coimbra (SP), e o presidente da ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF), Vicente Prata Braga (DF), entre outros operadores do Direito de destaque na advocacia pública.

A influência das mudanças impostas pela reforma na atuação da advocacia pública brasileira também será discutida na reunião, assim como os mecanismos para a criação de um processo mais transparente e sobre a produção e a comercialização de bens e a prestação de serviços.

A Ejud fica na R. Raul Píres Barbosa, 1519 - Chácara Cachoeira.

