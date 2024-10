Estado emenda feriado com ponto facultativo dia 14 de novembro

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul decretou nesta quinta-feira (10), o ponto facultativo para o próximo dia 14 de novembro, que cairá na quinta-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público Estadual.

A data cairá na quinta-feira, que antecede feriado nacional da Proclamação da República em 15 de novembro. A comemoração do dia do servidor público foi adiada do dia 28 de outubro

O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

