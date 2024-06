Estão abertas as inscrições para o curso de Documentário na Capital

Ofertando qualificação na área do cinema de forma gratuita e formato híbrido, o III Curso de Documentário “Campo Grande em Imagens e Sons”, está com inscrições abertas. Esta edição será ministrada pela cineasta Marineti Pinheiro e pelo Produtor Executivo Carlos Diehl, com outros professores convidados, e produção executiva de Ana Rita Dornelles.

O curso será de 60h e os participantes terão que fazer a produção de três curtas metragens sobre a cidade de Campo Grande. “Esse curso é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os processos teóricos e práticos da produção cinematográfica. Qualquer pessoa com idade mínima de 18 anos pode participar, não necessariamente precisa atuar na área, pois nossas experiências com as edições anteriores têm proporcionado um intercâmbio lindo entre pessoas de diferentes atividades que querem falar, mostrar, e contar suas histórias sobre a cidade”, comentou Marineti.

Marineti Pinheiro é Mestre em Cinema Latino Americano pela Universidad de las Artes de Cuba, Documentarista formada pela Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antônio de los Baños, tem dois livros publicados sobre cinema no MS, foi Coordenadora do Museu da Imagem e do Som por 7 anos, dirigiu filmes de longa e curta metragem que renderam prêmios.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Sectur e Prefeitura de Campo Grande, o curso chega na terceira edição. A primeira realizada em 2017 recebeu o Prêmio Nacional Darcy Ribeiro do Ibram, e foram realizados cinco curtas sobre a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Na segunda edição, realizada em 2021, foram outros cinco curtas metragens, lançados de forma histórica no Auto Cine em função da pandemia do Covid, alguns desses já ganharam prêmios como os filmes “Flores de Bálsamo” e “Poty”.

O produtor executivo Carlos Diehl destaca que o curso tem sido uma excelente ferramenta de aprimoramento profissional e inserção com inúmeros profissionais como professores aproveitando-se da experiência para produzir materiais didáticos, profissionais de outras áreas inserindo-se no mercado do audiovisual, e estudantes tendo uma experiência de produção aos moldes do mercado cinematográfico.

Carlos Diehl é Mestre em Estudos e Linguagem pela UFMS, Produtor Executivo da TV Educativa há 25 anos, produtor audiovisual com longas, curtas e séries no currículo.

Serviço

Aulas online dias 15 e 16 de julho das 19h às 22h.

Presenciais:

Aula Magna abertura oficial 29 de julho às 19h

30 de julho a 02 de agosto das 19h às 22h

03 e 04 de agosto – manhã e tarde

05 a 09 de agosto das 19h às 22h.

Dia 19/08 - Apresentação dos filmes, encerramento do curso e entrega do certificado.

As aulas presenciais acontecem na sede da Aliança Francesa na Rua Antônio Maria Coelho, 1719 - Centro

Formulário de inscrição pode ser acessado aqui:

https://forms.gle/9LG6yXM8KQBivzUb7

Mais informações com Ana Rita Dornelles (67) 98124-7900

