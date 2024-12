Estoril promete Réveillon com música e open bar; confira valor dos ingressos

O Clube Estoril convida a todos para um Réveillon inesquecível, repleto de música, diversão e momentos especiais. Com uma programação diversificada e cheia de energia, o evento promete agradar a todos os gostos musicais.

O evento será open bar (com drinks, cerveja, água e refrigerante) e open food, oferecendo uma variedade de comidas à vontade. A festa também será rolha free (benefício que permite que os clientes consumam bebidas levadas de casa em restaurantes e bares sem pagar a taxa de rolha).

Uma área kids com brinquedos e monitores também estará disponível. O evento será a partir das 21h, no endereço Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Bairro Jardim Autonomista. Mais informações pelo telefone (67) 99268-1762.

Confira as apresentações musicais:

21h - Abertura dos portões

22h - Banda Franz - Flashback

00h - Tim da Vila - Bateria Escola de Samba

00h30 - Banda Labhits

02h - Grupo Sampri - Samba

04h - Encerramento

Valores e opções de ingressos

Mesas fechadas para 8 pessoas:

Lote promocional: R$ 2.560,00 (esgotado)

1º lote: R$ 2.880,00 (esgotado)

2º lote: R$ 3.200,00

3º lote: R$ 3.600,00

Individual (mesa compartilhada):

Lote promocional: R$ 320,00 (esgotado)

1º lote: R$ 360,00 (esgotado)

2º lote: R$ 400,00

3º lote: R$ 450,00

Ingresso infantil (5 a 11 anos):

Lote promocional: R$ 160,00 (esgotado)

1º lote: R$ 180,00 (esgotado)

2º lote: R$ 200,00

3º lote: R$ 225,00

Crianças de 0 a 4 anos não pagam.

