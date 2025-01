Família procura por criança desaparecida na região do Estrela Dalva

A família de Davi Emanuel de 12 anos procura pelo menino que desapareceu por volta das 15h de ontem (16), no Bosque da Esperança, região do Estrela Dalva.



De acordo com a mãe, Michele Brenda, o menino e a irmã mais velha tiveram um desentendimento, no momento em que ela não estava em casa e a criança acabou ficando para fora da residência, até o momento em que subiu no telhado e não foi mais visto.



Imagens de câmeras de segurança de uma vizinha mostram até o momento em que a criança sobe no telhado e depois não aparece mais.

Davi Emanuel vestia uma camiseta vermelha e short escuro e a última informação que a família teve nesta manhã (17), é de que ele havia sido visto nas proximidades do Terminal Nova Bahia. No entanto a mãe e a tia foram ao local e não encontraram a criança.

A família pede para que qualquer informação seja informada a Polícia pelo 190 ou no número 67 9803-7091.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também