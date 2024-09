Feriado terá Encontro de Brechós no Horto Florestal neste sábado

O Horto Florestal de Campo Grande recebe mais uma edição do Encontro de Brechós neste sábado. O evento será das 8h às 14h, com mais de 40 empreendedoras vendendo de roupas a acessórios. A organização é do Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul.

Os brechós geram economia criativa, oferecendo oportunidades de geração de renda para pequenos empreendedores. Cada expositor tem a chance de apresentar peças únicas, garimpadas e revitalizadas, com preços acessíveis.

A entrada é gratuita!

