Foto de cometa tirada por brasileiro é eleita 'imagem do dia' pela NASA; confira

O fotógrafo brasileiro Fred Danin, morador do Distrito Federal, ganhou destaque após sua foto de um cometa cruzando o céu de Brasília ser escolhida como “a imagem do dia” pela NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, nesta terça-feira (21).

A imagem registra o momento em que o cometa ATLAS, o mais brilhante de 2025, passa pelo céu de Brasília, e foi registrada na última sexta-feira (17).

Em entrevista ao portal g1, o fotógrafo contou que está “surpreso com tudo isso”. “Foi uma surpresa, estou honrado de poder levar Brasília para esse cenário de fotografia, e Brasília como o agente principal. Ela sendo o centro das atenções juntamente com o cometa. Estou muito honrado com tudo isso, muito feliz”, comentou.

Por meio de recomendação de um seguidor de rede social, Fred decidiu por enviar as fotos tiradas para o portal Apod.

“Essa foto ela levou uns três dias entre idas e vindas, conversando com um curador da NASA até que ele me perguntou muitas coisas técnicas e me mandou uma prévia da matéria dizendo que a foto seria publicada no dia seguinte. Eu fiquei estarrecido meio que assim: 'será que vai publicar mesmo?'. E não contei, inclusive em casa não falei nada para ninguém. Só comentei com o pessoal da minha família quando publicou hoje de manhã no portal deles”, disse o fotógrafo.

Confira aqui a foto completa do cometa diretamente no site da NASA.

