Fumaça na torre da Câmara assusta moradores de Brasília

Na manhã desta sexta-feira (21), uma fumaça que saía do alto da torre da Câmara dos Deputados chamou a atenção de motoristas e pedestres que circulavam pelo Eixo Monumental de Brasília

Apesar da preocupação, tratava-se apenas de um treinamento contra incêndio realizado pelos brigadistas da Câmara.

As torres foram Inauguradas em 1960, com 28 andares, e projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido desde 2012. O complexo é formado ainda por duas cúpulas: a primeira, convexa (fechada), no lado do Senado Federal, e a segunda, côncava (aberta), onde fica a Câmara.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também