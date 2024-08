Fundação Manoel de Barros inaugura cinco novos espaços

Para atender os projetos voltados para pessoas idosas, jovens e mulheres de baixa renda, a Fundação Manoel de Barros inaugurou cinco novos espaços na 'Semana da Atitude'.

A Sala Poesia é um espaço onde serão desenvolvidas oficinas de arte, com foco em costura e artesanato. O Centro de formação Professora Stella Leite de Barros foi modernizado e é onde acontecem as aulas de dança e ginástica, Pilates, Tai Chi Chuan do projeto Ativa Idade, os encontros do programa Jovem em Ação, entre outras ações. Já o Jardim Sensorial – Verso e Reverso abraça toda a fachada da Fundação Manoel de Barros, com diversas espécies de plantas que aguçam os cinco sentidos.

O espaço Bem-te-vi Valdivino é uma praça de alimentação, onde os usuários da Fundação podem fazer lanches, tomar um café e prosear. O espaço foi todo reformado e ganhou uma nova cozinha moderna e acolhedora. E, a sala Prosa, é um ambiente novo voltado para atendimentos e treinamentos. E, a sala Prosa, é um ambiente novo voltado para atendimentos e treinamentos.

“Hoje a Fundação atende 140 pessoas adultas e idosas, dezenas de jovens e mulheres de baixa renda e, nós precisávamos criar um ambiente externo, onde os usuários pudessem explorar um pouco as sensações. Junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp e outros parceiros, criamos um Jardim Sensorial que aguça nossa visão, audição, olfato... É um espaço sinestésico que está à disposição de todos”, descreve Marcos Henrique Marques, diretor da Fundação.

Durante a ´Semana da Atitude´, a Fundação Manoel de Barros também realizou workshops e conversas sobre preconceito e diversidade. Segundo o diretor da Fundação, o evento foi criado com o objetivo de levar os participantes a refletirem sobre o seu ´caminhar´ na sociedade, na família, socialmente.

“Como está o meu caminhar? Criamos dois workshops sobre preconceito e diversidade, não tratamos de um preconceito específico, mas de como as nossas atitudes muitas vezes podem machucar as outras pessoas. As psicólogas que lideraram os workshops foram muito felizes nesse caminhar, nessa construção. O objetivo foi mostrar para os participantes como é a dor de uma atitude preconceituosa, sobre qualquer tipo de preconceito. Com dinâmicas, debates, os participantes compartilharam histórias da vida deles, foram momentos de muita reflexão e aprendizado”, completa Marcos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também