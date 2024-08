Governo do Estado emite 500 novos RGs para população indígena

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança e Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), realizou a entrega de aproximadamente 500 novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN, o novo RG) para os povos originários do pantanal.

A iniciativa faz parte da 4ª edição do programa “MS em Ação”, realizado em julho deste ano na aldeia Cachoerinha em Miranda, atendendo também as comunidades Argola; Babaçu; Boa Esperança; Lagoinha; Lalima; Mãe Terra; Moreira; Morrinho; Passarinho; Kinikinau; Kay Koe; e Nossa Senhora de Fátima.

Na ocasião, foram disponibilizados para a população indígena diversos tipos de serviços, como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, oficinas, palestras, entre outros.

Por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, a Sejusp está expandindo cada vez mais o atendimento para a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

O diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira de Freitas, explicou que desde janeiro de 2024, quando o Estado iniciou a confecção do novo RG, já foram expedidos aproximadamente 160 mil documentos. "Desse total, duas mil pessoas indígenas já foram beneficiadas em no Mato Grosso do Sul e estamos trabalhando para ampliar cada vez mais os nossos serviços", disse ele.

A população em geral pode fazer o agendamento da CIN gratuitamente pelo site da Sejusp, por aqui.

