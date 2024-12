Grupo Casa abrirá colônia de férias a partir de 6 de janeiro

A Colônia de Férias do Grupo Casa começa dia 66e vai até 31 de janeiro com programação para crianças de 5 a 12 anos que vai desde do teatro, música, pinturas e brincadeiras.

A colônia será de segunda a sexta, das 13h às 17h, na sede do Grupo Casa. A inscrição é a partir de R$ 150 e pode ser feita pelo link https://forms.gle/j8tKXwbDojgiB1zu8

Algumas das atividades vão precisar de materiais para as crianças criarem durante a Colônia de Férias. Por isso, confira a programação completa no @grupocasaproducoes e veja as dicas dos professores. Mais informações pelo número (67) 9 9144-0053.

