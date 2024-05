Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 08/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (08), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Pode glorificar em pé, porque um dos signos mais privilegiados nesta quarta é o seu, meu cristalzinho! A Lua soma energias com astros importantes em seu paraíso e muda para a fase Nova, trazendo good news e promessas espetaculares que podem te fazer vibrar de alegria. Os caminhos se abrem para a sua prosperidade e tudo indica que você vai conseguir o que vem desejando há tempos, seja no lado pessoal, financeiro ou profissional. Chegou a hora de acreditar e explorar seus talentos e suas habilidades para se destacar no trabalho e melhorar de vida. No romance, vai se entender com o love até pela troca de olhares. Se o coração bate mais forte por alguém, o sinal estará verdinho para falar do que sente.

Aquário

Hoje o astral segue favorável para os assuntos familiares e você não pensará duas vezes para atender as demandas e necessidades dos seus queridos. Suas atenções se voltam para os parentes e a companhia das pessoas próximas vai te fazer muito bem, mas isso não deve atrapalhar seus interesses de trabalho e dinheiro. Aliás, você pode receber um Pix ou notícia bemvinda sobre um valor que nem contava mais entre o final da tarde e a noite. Agora, as melhores notícias vão chegar a partir das 20h21, quando a Lua entra em seu paraíso. Seu carisma vai brilhar intensamente na paixão e você tem tudo para emplacar uma conquista gloriosa na pista. Convívio alegre, prazeroso e repleto de energia boa com seu amorzinho.

Peixes

Good news chegam da Lua Nova, peixinha, e ela garante uma quarta redondinha para realizar compras, vendas, trocas e lidar com transações que envolvam comércio virtual ou presencial. Aliás, você pode sair no lucro e levar vantagem em negociações se tirar mais proveito do seu dom para argumentar e convencer as pessoas. No trabalho, vai contar com agilidade, perseverança e inteligência de sobra para se destacar em suas atividades. Agora, sorte mesmo você terá ao anoitecer, quando Netuno, seu planeta regente, vai formar aspecto maravigold com a Lua, inspirando seu lado romântico, carinhoso e encantador: pode investir com tudo na conquista porque o crush vai ser seu! Na relação a dois, o chamego deve aumentar e você vai querer ficar coladinha no love.

Áries

Suas ambições materiais se fortalecem e tudo indica que você não vai medir dedicação para faturar mais, arianjo! Tende a se empenhar bastante no trabalho e a meta será aumentar a produtividade para melhorar os ganhos, mesmo que isso implique em alguns sacrifícios. Se perceber que precisa dar um chega pra lá nas distrações, desligue o celular e bora pra luta garantir seu progresso, pois terá boas chances de atrair conquistas, benefícios e até aumento de salário. O dia pode ser meio paradão na vida pessoal e amorosa, mas a noite vai compensar e sua simpatia virá à tona. Com sua comunicação mais empoderada e seu jeitinho sociável, você vai bombar nas amizades e nos contatinhos. O crush pode se apaixonar no primeiro beijo.

Touro

Hoje os astros desenham no céu o cenário perfeito para o seu sucesso e você pode esperar as melhores energias em todos os assuntos, tourinha! Nada mais nada menos do que Urano, Júpiter e o Sol seguem em sua companhia e o melhor é que eles fecham parceria com a Lua Nova, sinal de que a sorte vai soprar forte em sua direção e seus interesses estarão protegidos. Seu astral vai ficar blindado e seus planos têm tudo para dar certo, seja no trabalho, no setor financeiro ou nas relações pessoais. Os contatos sociais e as paqueras ganham impulso no começo da noite e uma amizade colorida pode caminhar rapidamente para algo mais promissor. Mas não custa vigiar seu lado ciumento e mostrar mais jeitinho no romance.

Gêmeos

Seu jeito tende a ficar menos sociável e extrovertido do que de costume, bebê, e a culpa é da Lua, que entra na fase Nova em seu inferno astral. Pode ser que você prefira ficar na sua e queira cuidar dos seus assuntos sem dar muito papo para os outros. Mas se tiver tranquilidade para trabalhar e fazer as suas coisas sem ninguém enchendo, deve levar numa boa. Já à noite, o clima muda geral com a chegada da Lua em seu signo e ai sim você vai mostrar toda simpatia, descontração e comunicação típicas dos geminilovers. A vontade de circular por aí e interagir com as pessoas vai aumentar e seu carisma estará tinindo, sinal de que vai atrair amizades, admiradores e amores sem fazer o mínimo esforço.

Câncer

Urano e Júpiter influência uma forte busca por liberdade e crescimento pessoal, te levando a buscar novas amizades e oportunidades de colaboração. Além disso com a Lua em sua fase nova, formando aspectos com Plutão, uma transformação positiva poderá ocorrer em suas aspirações e objetivos, possibilitando que você alcance novos patamares de sucesso e realização. No amor, fortaleça a relação compartilhando interesses e valores comuns.

Leão

Com seu jeito ambicioso turbinado, sucesso é o que te espera e você tem tudo para triunfar, minha consagrada! A Lua Nova soma energias com os astros, realça seus talentos criativos e deixa seu faro apurado para identificar as melhores oportunidades profissionais, mas também revela que é hora de focar mais na realidade em vez de sonhar com o que ainda está fora do seu alcance. Traçar metas mais concretas e viáveis será a melhor tática para chegar logo aonde quer e o bom é que vitórias importantes estão previstas. Na paquera, há sinal de uma química poderosa com alguém do trabalho, mas crush que faz parte da turma pode entrar no páreo à noite e te encantar. Altos papos e muito companheirismo com o love.

Virgem

Novas portas se abrem para você e chegou a hora de realizar as suas esperanças, meu docinho de abóbora! Hoje só tem energia boa entre as estrelas e elas avisam que as suas chances de crescer e prosperar vão ficar cristalinas. A Lua muda para a fase Nova na primeira hora do dia, realça sua criatividade, expande seus horizontes e aponta sucesso em suas iniciativas. Também revela que contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem te colocar frente a frente com algo novo e muito promissor. Ótimo astral em viagens, estudos e também nos assuntos do coração. Se está na pista e quer se amarrar, pode carimbar seu passaporte para um envolvimento duradouro, só não descarte disputas e rivais, ainda mais à noite.

Libra

Hoje você pode tirar a barriga da miséria e encher o bolso, librinha, ainda mais se explorar seu tino empreendedor e seu instinto para negociar. A Lua soma energias com vários astros e garante que você terá traquejo, determinação e toda habilidade para lidar com grana e saberá administrar suas finanças com pulso firme. O trabalho pode ser palco de algumas modificações, mas isso não será ruim e deve favorecer seu crescimento. Nas relações pessoais, seu comportamento pode estar mais exigente e até um pouco possessivo, só lembrando que o seu signo é o símbolo do equilíbrio e você conseguirá dosar bem para se entender numa boa com todos. No amor, há sinal de atração por colega e a noite pode reservar novidades deliciosas.

Escorpião

A Lua Nova fecha parceria com vários astros e anuncia um período de conquistas e realizações para os escorpianjos. Apoio alheio não vai faltar hoje e você contará com colegas, parentes e amigos para chegar aonde quer. Sua determinação e seu espírito de liderança crescem no serviço e quem trabalha em grupos e equipes deve se sobressair. Seus planos também estão protegidos em matéria de grana e você pode se dar bem em negociações: há chance de firmar um contrato ou acordo vantajoso. Agora, as melhores vibes estão previstas no amor e gratas surpresas podem rolar ao anoitecer. Netuno segue em seu paraíso, sorri para a Lua e deixa seu charme irresistível na paquera, sinal de que você pode fisgar um peixão na pista.

Sagitário

Para quem gosta de fervo, agito e aventura, como os sagitarilovers, o dia pode não ser muito estimulante, já que a rotina deve se impor. Há uma forte concentração de astros no setor do trabalho e a Lua Nova puxa a fila, exigindo mais foco e atenção nas responsabilidades. A boa notícia é que você vai contar com muita disposição para cumprir todos os deveres e colocar seus interesses em ordem, o que é ótimo, assim o caminho fica livre para aproveitar as vibes excelentes que devem chegar ao anoitecer.

Tudo indica que vai curtir momentos especiais com a família e a cereja do bolo será a vida amorosa. Pode dar um passo mais sério em um lance recente e embarcar em um namoro firme. União blindada com o xodó.

