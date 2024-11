Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/11/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana esbanjando energia, Caprica, e pode se destacar ao circular por aí e resolver tarefas que exigem deslocamentos no trabalho. A comunicação conta com vibes poderosas, seja na vida pessoal ou profissional. Mas é preciso pegar mais leve à tarde, porque há risco de confusão ou de perder informações importantes. À noite, Vênus entra em seu signo e traz mais leveza para os assuntos do coração. Aproveite para expandir seu círculo de amigos e jogar seu charme! A paquera promete muitas emoções e há chance de transformar um lance recente em algo mais sério. Uma conversa sincera pode fazer maravilhas pelo seu romance.

Aquário

Segundou, Aquário, e o céu promete energias poderosas para a sua vida financeira hoje. É verdade que pode pintar trabalho extra pela frente, principalmente à tarde, mas sua conta bancária sai ganhando também. Seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos que vinha adiando. À tarde, porém, há risco de sair por aí comprando tudo o que vê pela frente se não pisar no freio. Vênus entra em seu inferno astral à noite e pede um pouco de cautela nos assuntos amorosos. A paquera talvez role mais devagar do que você gostaria. Se for o caso, aposte em outro crush. Se tem compromisso, pode pintar briga com o mozão por causa de dinheiro ou ciúme.

Peixes

A semana tem tudo para começar com um astral mais leve e animado, Peixes. No trabalho, seu carisma cresce e você vai se entender melhor com as pessoas, sinal de que pode se dar bem em tudo o que envolva contato com pessoas e empresas de fora. Mas as estrelas avisam que o clima pode pesar com a família à tarde, então redobre a cautela com assuntos antigos e mal–resolvidos se quiser fugir de brigas. Vênus passa a proteger as amizades e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar! Seu jeito charmoso promete movimentar as coisas na paquera. Há sinal de romantismo e demonstrações de carinho na vida a dois, desde que pegue leve no ciúme.

Áries

A semana começa mais devagar e o céu avisa que a preguiça pode dar as caras hoje! Aproveite para relaxar, repensar algumas coisas e rever atitudes do passado. Seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar alertas importantes no trabalho, por isso, nada de baixar a guarda. Mas será preciso atenção extra à tarde, quando fofocas e boatos podem atrapalhar o serviço e até a vida amorosa. À noite, Vênus entra em Capricórnio e garante que a sua popularidade tem tudo para crescer. Se tem um crush em vista, procure investigar direitinho seu alvo antes de investir em algo sério. A dois, vale evitar assuntos polêmicos e focar mais em solidificar o romance.

Touro

Se depender das estrelas, você começa a semana mais sonhador e altruísta, Touro. Bom dia para se envolver em causas sociais ou dar uma mãozinha a quem está precisando. Tire proveito da sua habilidade para lidar com os outros e foque em parcerias, assim o trabalho pode avançar rapidinho. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, misturar amizade e dinheiro talvez não seja uma boa ideia. Vênus brilha em Capricórnio à noite e avisa que você e o mozão podem viver momentos pra lá de animados. Pode ser divertido marcar um programa junto com os amigos do casal. Se está sonhando com um novo amor, mas não tem um crush em vista, peça uma ajuda aos amigos.

Gêmeos

Segundou, bebê, e a sua ambição tem tudo para dar as caras hoje! É hora de se esforçar para melhorar a imagem que passa aos outros. No trabalho, você tem ótimas chances de sair no lucro se souber jogar suas cartas e focar nas tarefas de rotina, assim as coisas vão fluir com mais tranquilidade. Pena que nem tudo corre tão bem e será preciso cuidado com a teimosia e as cobranças em excesso para não azedar algumas relações profissionais. Vênus brilha em Capricórnio nesta noite e promete esquentar os momentos de intimidade com a pessoa amada. Com a sua sensualidade à flor da pele, você tem ótimas chances de se dar bem na conquista.

Câncer

Neste início de semana, as estrelas destacam seu lado aventureiro e ousado logo cedo. Tudo deve correr de acordo com seus planos no trabalho pela manhã, mas é nos estudos que a sua estrela realmente vai brilhar! Em compensação, talvez o astral não seja tão perfeito à tarde: redobre a atenção e cuide dos detalhes no serviço. Se tem planos para viajar ou se marcou algo com os amigos, podem pintar imprevistos pela frente. Vênus passa a proteger seus relacionamentos a partir de agora e o romance tem tudo para ficar ainda mais gostoso do que esperava. Você pode se interessar por uma pessoa que conheceu nas redes sociais ou que mora em outra cidade.

Leão

Logo cedo, sua sensibilidade tem tudo para crescer e você pode encontrar novas maneiras de lidar com os assuntos de rotina. A manhã será perfeita para refletir e fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Ouça com atenção o seu sexto sentido, pois há chance de descobrir um segredo. Mas, à tarde, há risco de briga com um amigo, ou até rompimento de amizade, se não agir com cautela. Ainda bem que o astral melhora e Vênus ajuda você a encarar as coisas com mais objetividade. A paixão tem tudo para crescer e esquentar os momentos com quem ama! Na paquera, seu jeito sedutor será sua melhor arma, mas cuidado com a rotina, que pode esfriar os seus planos.

Virgem

Os relacionamentos ganham destaque nesta segundona e você fará o possível para deixar a solidão bem longe. Use seu jeito charmoso para animar os contatos com os colegas de trabalho, Virgem. À tarde, porém, podem rolar desentendimentos se você não pegar mais leve com as cobranças. Encare as críticas sem levar tudo para o lado pessoal e verá que logo as coisas melhoram. Vênus desembarca em seu paraíso astral à noite e promete as melhores vibes para os assuntos do coração. Será mais fácil atingir seus sonhos se tiver o par ao seu lado, então fale sobre seus planos. Se está de rolo com alguém, o lance pode ficar sério. Pode pintar amor à primeira vista.

Libra

A Lua envia energias poderosas para o trabalho logo cedo, Libra, e assuntos do dia a dia, que exigem praticidade e disciplina, podem ser resolvidos com mais facilidade. Aproveite para finalizar pendências ou focar nas finanças à tarde. Mas nem tudo é perfeito e você pode precisar de um esforço extra para manter o foco no serviço depois do almoço, já que há risco de se distrair com qualquer coisinha. Vênus passa a proteger os assuntos familiares a partir de agora e você pode se tornar mais saudosista. Se tem compromisso, talvez o par precise do seu apoio agora. A paquera tem chance de emplacar se der uma chance a um colega que está te dando mole.

Escorpião

Segundou, bebê, e a Lua segue iluminando seu paraíso astral e dando uma turbinada na sua sorte! Há chance de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta logo cedo: faça uma fezinha. O trabalho deve correr numa boa e você pode usar e abusar da criatividade para dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. À tarde, porém, a previsão é de torta de climão com gente querida. Ainda bem que Vênus desembarca em Capricórnio à noite e ajuda você a fazer as pazes com uma boa conversa. Se está na pista, há sinal de novidades com o crush! Aproveite os momentos maravilhosos com o momozin e drible uma briga caprichando nas demonstrações de carinho.

Sagitário

Logo cedo, o astral será perfeito pra mostrar que tem bom–senso e finalizar as tarefas que estavam pendentes no trabalho. Aos poucos, sem atropelo, você deixa tudo em ordem sem neuras. O tempo pode fechar à tarde e há risco de pintar atrito com alguém de casa, mas dá pra resolver qualquer desavença sem perder a calma. Vênus envia energias poderosas para a sua Casa da Fortuna a partir de agora: ouça seus instintos se quiser encher o bolso! Se ainda não esqueceu um amor do passado, saiba que suas chances de se reaproximar são melhores a partir de agora. O romance tem tudo para ficar mais sólido, só que o ciúme pode causar problemas se não se controlar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também