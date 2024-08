Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (14), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Hoje a sua intuição tá empoderada e será uma grande aliada para espantar os perrengues, bebê! Preste mais atenção nos recados do seu sexto sentido porque o cenário fica tumultuado nessa quarta e você vai precisar de toda prudência que herdou do seu signo. No trabalho e ao lidar com as finanças, procure avaliar com calma as situações e não tenha pressa para tomar decisões importantes. Hoje a recomendação é controlar os ímpetos e pensar muito bem antes de se deixar levar por promessas de ganhos rápidos e dinheiro fácil. A paixão esquenta, mas as tentações não serão poucas e pode pintar até envolvimento proibido para quem está na seca. Na relação a dois, quanto mais lealdade e cumplicidade com o xodozinho, melhor.

Aquário

Você pode quartar com grandes planos e o pensamento a mil, mas a recomendação é ir suave na nave e fazer tudo com mais calma, meu cristalzinho! Digo isso porque hoje as estrelas estão com a pá virada e instabilidades podem marcar presença ao longo do período, interferindo em seus projetos e objetivos pessoais ou profissionais. Convém colocar os pés no chão e ajustar as suas expectativas à realidade, assim, o que vier vai ser lucro. À tarde, procure controlar a grana com mais rigor e evite se deixar levar por conversinhas alheias, ainda mais de gente que se diz amiga. No amor, sua seducência fica tinindo e você pode despertar paixões, só que desencontros e bagacinhas podem rolar na pista ou no romance.

Peixes

O dia já começa com muitas demandas na profissão e pode cair serviço no seu colo logo cedo, bebê! Muita calma nessa hora para não se irritar nem se estressar, pois há risco de perder a boa com facilidade e se desentender com quem convive e trabalha. Os astros avisam que essa quarta será pontuada por instabilidades e convém ter uma dose extra de prudência para não cair em pegadinhas. Aborrecimentos com parentes ou assuntos que envolvam seu lar não estão descartados, ainda bem que você possui intuição farta e tem mais é que usar esse dom para minimizar atritos e tomar decisões. Paquera pode esbarrar em desencontros, mas não desista do que quer. A dois, é hora de reforçar o diálogo e o equilíbrio com o love.

Áries

Vai com calma na alma porque hoje o clima tá bem tumultuado entre as estrelas, viu bebê? Você pode ter uma porção de interesses e sentir vontade de abraçar o mundo com as mãos, mas convém focar no que é mais urgente e cuidar de um assunto de cada vez, assim vai se sair melhor e corre menos risco de se perder. Nada de pressa para começar coisas diferentes e tampouco para resolver os pepinos que podem aparecer. Perrenguinhos não estão descartados nos contatos pessoais e profissionais e talvez tenha que adiar alguma mudança que vinha planejando, mas não se avexe, pois você tem garra e iniciativa de sobra para virar o jogo a seu favor. No amor, aposte no diálogo para superar diferenças com o xodó.

Touro

Eita, meu cristalzinho, hoje a bruxa tá solta e convém ir devagar para não se meter em rolos e enrascadas. Os assuntos financeiros vão exigir cautela extra nesta quarta, portanto, apoiese na prudência que herdou do seu signo e não jogue com a sorte ao lidar com dinheiro. A recomendação é não se arriscar e manter o olhão aberto em negociações e situações que não inspiram confiança e segurança. O trabalho também pedirá mais dedicação e comprometimento, sobretudo no período da tarde. Nas relações pessoais, há tendência de enfrentar bagacinhas e amizades superficiais serão colocadas à prova. À noite, desencontros e contratempos podem rolar e afetar o astral da paixão, mas com paciência e tolerância tudo deve fluir melhor com o crush ou o mozão.

Gêmeos

Hoje o bicho vai pegar entre os astros e convém ligar o radar, bebê! A melhor maneira de manter uma distância segura das bagacinhas é reforçar a diplomacia nas relações em geral e fazer tudo com mais calma. Não tenha pressa de terminar obrigações no trabalho nem se precipite na hora de resolver assuntos ligados a vida familiar, financeira ou amorosa. O romance atravessa um período de altos e baixos, mas você tem traquejo de sobra para espantar atritos e se entender numa boa com seu xodozinho. Se está ficando com alguém, não deixe nenhuma intriga ou fofoca atrapalhar o lance. À noite, Mercúrio retrógrado muda de signo e pede atenção extra com a comunicação, recomendando mais sutileza ao expressar o que pensa e sente.

Câncer

Seu temperamento pode oscilar de acordo com os humores da Lua e hoje ela não está lá muito camarada, viu cristalzinho? Sua regente se estranha com vários astros e acende o alerta de treta, aconselhando a ir devagar. Muita calma nessa hora para não perder a esportiva nem fazer julgamentos precipitados, pois pode dar ruim com quem convive ou trabalha, sem falar que há risco de prejudicar a sua saúde, então, evite alimentar emoções tóxicas e rancores. Ainda bem que você conta com seu jeitinho compreensivo e habilidoso para dar um basta nas tensões e saberá resgatar o clima de harmonia e entendimento que tanto preza, ainda mais com o love. Na paquera, talvez seja melhor esperar o lance amadurecer antes de se abrir.

Leão

Se dependesse apenas da Lua, você teria boas razões para se entusiasmar, já que a bonita segue brilhando no setor mais positivo do seu Horóscopo. O problema é que ela se estranha com os astros e traz vibes tensas para vários assuntos da sua vida, sobretudo no lado amoroso e financeiro. Em outras palavras, será preciso ligar o radarzinho e controlar os ímpetos para não passar dos limites nos gastos nem arranjar confusão com o love. No trabalho, o conselho é se empenhar mais para conseguir focar nos deveres, portanto, deixe para pensar no lazer depois do expediente. À noite, Mercúrio retrógrado entra em seu signo, apontando risco de imprevistos e desentendimentos nos contatos. Mostre mais diplomacia e jogo de cintura, leãozinho!

Virgem

Hoje o astral não está aquela maravilha e você terá que fazer a sua parte para desviar de tretinhas ou tretonas, viu bebê? Logo cedo, convém pegar mais leve nas críticas e exigências ou pode atrair desentendimentos com quem convive. No trabalho, seus talentos vão sobressair mais na parte da tarde, só que tensões e preocupações podem atrapalhar seu desempenho: concentrese no serviço e deixe probleminhas pessoais pra resolver depois. Com o xodó, não vai faltar dedicação, mas fique de antena ligada para nenhuma picuinha familiar provocar torta de climão. Se está na pista, talvez tenha que se esforçar mais para virar as páginas do passado e focar no presente. Limpe o coração de velhas mágoas, assim vai abrir espaço para um novo love entrar.

Libra

O céu tá um fervo nessa quarta e você pode esperar de tudo, menos sossego, meu docinho! A Lua segue reforçando seu poder de expressão e vai dar impulso para os seus projetos e ideias, o problema é que hoje pode sobrar conversa e faltar ação. Talvez não seja tão fácil se concentrar em suas atividades e há tendência de dispersar suas energias em várias direções. Faça uma coisa de cada vez ou corre o risco de não concluir nada do que pretende. Nas relações pessoais, tretinhas podem marcar presença e deixar seu jeito ainda mais inquieto: fique de boas! É hora de valorizar a harmonia e melhorar a sintonia com seus queridos e o love. Se está na pista, evite criar muitas expectativas, pois frustrações podem rolar.

Escorpião

As vibes astrais dessa quartafeira vão influenciar diretamente as suas finanças, mas não espere molezinha, bebê! Preocupações e pendências entram em cena e você terá que se valer da sua esperteza e do seu bom senso, principalmente ao administrar seus recursos materiais. Hoje convém ficar longe das tentações e controlar as continhas com pulso firme, pois corre o risco de passar o cartão sem dó nem piedade e depois levar uma surra dos boletos. Nas relações pessoais e amorosas, o sentimento de posse vai ficar mais intenso e convém pegar mais leve nas cobranças, do contrário, pode acabar provocando perrenguinhos. Para tudo fluir melhor com seus queridos, guarde o ferrãozinho, seja mais paciente e evite levar tudo a ferro e fogo, valeu?

Sagitário

Se pretende ter um dia sem tretas e atritos, é melhor ir com calma na alma desde cedo, Sagita! Hoje a recomendação é pegar mais leve e mostrar boa vontade com os outros, pois perrengues podem surgir e se prolongar nesta quarta, afetando as relações pessoais e até os contatos profissionais. Para se garantir, procure ser mais flexível, maneire na sinceridade e evite ser intransigente com quem age ou pensa de forma diferente de você. A Lua segue no seu signo, mas forma aspectos nervosinhos com os astros e essas vibes tensas podem influenciar seu comportamento, zerando sua paciência. Como o romance tá no pacote treteiro, a dica é reforçar a diplomacia e o diálogo com o love. Paquera com altos e baixos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também