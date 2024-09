Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/09/2024

Capricórnio

Com a Lua brilhando em Virgem nesta madrugada, você tem tudo para começar a semana mais otimista e com disposição renovada, Caprica. É um bom momento para sair da rotina, testar formas diferentes de cuidar das tarefas do dia a dia, investir nos estudos e até viajar, mesmo que seja a trabalho. O espírito de equipe também fala mais alto e você não terá muita dificuldade para focar nos resultados se precisa trabalhar em conjunto com outras pessoas. Nas redes sociais, há chance de apimentar a paquera com alguém que mora longe. Podem pintar novidades e uma dose extra de diversão no romance, mesmo que seja em uma sessão de cinema animada em casa.

Aquário

Segundou, Aquário, e assuntos misteriosos ou ligados a religião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Com a Lua brilhando em Virgem, as mudanças entram na ordem do dia e você terá mais facilidade para jogar fora o que não usa mais! No trabalho, a dica é prestar atenção ao seu sexto sentido, assim há mais chance de encontrar ótimas oportunidades que poderiam passar despercebidas. Tá na pista? Alguém misterioso e atraente pode cruzar seu caminho, mas pegue leve na possessividade pra não atrapalhar a paquera. A atração física aumenta e taca fogo no parquinho, mas se exagerar no ciúme, há risco de briga com o mozão.

Peixes

Pra se dar bem nesta segunda, o conselho das estrelas é fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe! Relaxe e aposte na diplomacia se quiser expandir seus contatos, assim a vida profissional tem tudo para fluir melhor. Projetos e ideias que podem ser desenvolvidos em cooperação com outras pessoas têm mais chance de ser um sucesso. Mais tarde, vai ser divertido reunir as pessoas queridas, trocar ideias, matar a saudade e curtir a presença de quem é importante na sua vida. A sintonia com o mozão também cresce, assim como o diálogo e a sinceridade. Um lance recente pode se firmar, mas se ainda não tem alguém em vista, use seu charme pra se destacar.

Áries

Segundou, Áries, e a maior parte da sua atenção vai se voltar para o trabalho logo cedo. Encare as tarefas com seriedade e foque em cuidar das suas obrigações, mas sem deixar de respeitar seus limites. Se está precisando de uma grana, pode surgir a oportunidade de agarrar um serviço extra. Mas veja se vale a pena trocar os momentos com a família por uma jornada extra, afinal, a saúde também precisa de cuidados da sua parte. O romance anda um pouco mais arrastado do que gostaria e será preciso jogo de cintura para a rotina não virar um problema. Alguém do trabalho ou que faz parte do seu dia a dia pode atrair sua atenção se ainda está só.

Touro

A Lua brilha em seu paraíso astral e tudo indica que vai se divertir bastante nesta segundona. No trabalho, faça sua parte para terminar as tarefas rapidinho. Com criatividade e facilidade para se entender com os outros, pode explorar esse lado mais descolado para fazer contatos, lidar com o público e resolver qualquer tarefa sem perder o bom humor. Aproveite os momentos de folga para melhorar a convivência com os amigos. O astral é perfeito para fazer uma fezinha! Tem compromisso? Cobrir o par de carinho ajuda a garantir momentos recheados de fofura e paixão no romance. E, se está na pista, pode se preparar para fazer sucesso por onde passar!

Gêmeos

A vontade de ficar no seu canto com a família pode ser seu maior desejo nesta segunda, Gêmeos, e você pode aproveitar pra curtir bons momentos com o pessoal. No serviço, tudo o que puder ser feito de casa tem mais chance de dar certo, mas se trabalha fora, o jeito é mostrar que pode encarar as tarefas de maneira prática e responsável para marcar alguns pontinhos. Lembranças do passado podem aquecer seu coração e há chance de um ex reaparecer quando menos espera se ainda não encontrou um novo amor. Pese os prós e contras e veja se vale a pena dar uma segunda chance. A dois, programa caseiro pode ajudar a manter o ciúme sob controle.

Câncer

Você começa a semana mais falante e pode até sair da sua zona de conforto no trabalho, fazendo novos contatos e brilhando na hora de lidar com parceiros profissionais. É um bom momento para ampliar sua rede de contatos, dar uma volta com os amigos ou reunir o pessoal para dar risada e colocar o papo em dia depois do expediente. Não pense duas vezes antes de apostar em um bom papo para esclarecer assuntos que ficaram mal explicados. A paquera pode surpreender, ainda mais se você jogar charme por aí. Se já tem compromisso, o astral fica mais leve e vale investir numa boa conversa para melhorar ainda mais as coisas com o par.

Leão

Segundou, Leão, e sua atenção estará mais voltada para as finanças hoje. Se precisa dar uma reforçada no orçamento, pode surgir a oportunidade de pegar um trabalho extra ou encontrar bons negócios pela frente, desde que siga a sua intuição. Nos relacionamentos mais próximos, tente controlar o seu jeito possessivo e verá como tudo se ajeita aos poucos, meu cristalzinho. Apesar do seu foco nas finanças, saber ceder de vez em quando faz maravilhas para a vida amorosa e vocês dois podem colocar as contas do casal em ordem se elaborarem um bom plano. Já a conquista não traz grandes novidades, ainda mais se você está sonhando com estabilidade.

Virgem

A Lua brilha em seu signo nesta madrugada e a semana começa animada! Aproveite esse pique todo para cuidar de tarefas que exigem a sua atenção ou que dependem diretamente da sua iniciativa, assim tudo se resolve rapidinho. Se tinha assuntos pessoais que vinha empurrando com a barriga, essa é a hora de focar sua energia para resolver tudo de uma vez. Vale gastar o excesso de energia dando uma volta por aí ou se dedicando a um esporte ou exercícios físicos, por exemplo. Há sinal de animação e aventuras com o mozão hoje, mas Plutão ainda atrapalha em alguns momentos. Tá na pista? Aposte no bom humor e não desanime com os tropeços pelo caminho.

Libra

Com a Lua infernizando seu astral nesta segundona, o dia começa com um clima de preguiça e a vontade de curtir o seu canto, meditar, repensar a vida, etc., tem tudo para falar mais alto. Mas se o trabalho não pode ficar de lado, o jeito é encontrar pique pra cuidar das suas tarefas e deixar tudo em dia de um jeito ou de outro. Tarefas que podem ser feitas a sós prometem render melhor. Seu interesse por assuntos místicos e pelo oculto também vai crescer, meu cristalzinho. Se o coração está vago, a chance de ceder à tentação e viver um romance proibido será grande. Pegue mais leve na desconfiança e não implique tanto com o par se quiser manter o romance vivo.

Escorpião

A semana começa animada e você pode compartilhar alguns sonhos e projetos com a galera. Se o desejo de sair de casa e ir a um lugar diferente se tornar irresistível, prefira um rolê com a turma ou uma reunião com o pessoal. No trabalho, você estará mais otimista e pode apresentar ideias inovadoras se confiar no seu taco e não tiver medo de se arriscar um pouco mais. Projetos feitos em grupo têm mas chance de dar certo, então invista em parcerias. Mantenha a paz com o mozão e valorize os interesses que vocês dois têm em comum, assim a relação fica mais harmoniosa. Uma amizade colorida pode emplacar e fazer o seu coração bater mais rápido.

Sagitário

Segundou, Sagita, e você começa a semana com uma dose extra de foco para correr atrás das suas metas, especialmente na vida profissional. Mais tarde, as estrelas avisam que deve sobrar pique para cuidar melhor do seu corpo e dar aquele up no visual. Aproveite pra gastar energia acumulada praticando exercícios físicos. Além de se cuidar melhor, o investimento na saúde vai se refletir no visual e você pode receber elogios. Tire proveito da sua popularidade para agitar as coisas na paquera, mesmo que seja apenas um flerte nas redes sociais. Talvez você tenha que mostrar mais dedicação no relacionamento, mas a vida a dois fica sólida se fizer a sua parte.

