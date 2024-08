Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/08/2024

Capricórnio

Logo cedo, os assuntos familiares ganham mais peso e podem exigir boa parte da sua atenção nesta quinta. No serviço, você vai encarar as tarefas de rotina com disposição redobrada e pode agir de maneira mais prática se tiver que tomar decisões importantes. E com o Sol brilhando em Virgem mais tarde, sua curiosidade e desejo de aprender dão as cartas. Ótimo astral para quem pensa em viajar, conhecer lugares novos e entrar em contato com pessoas queridas que estão longe. Reserve tempo para curtir seu canto mais tarde. Programa caseiro com o mozão tem tudo para cair muito bem hoje. A paquera fica animada e pode se encantar com alguém que conheceu nas redes sociais.

Aquário

Sua habilidade de comunicação fica mais evidente graças às boas energias enviadas pela Lua, Aquário, e o dia será perfeito para fazer reunião, apresentar suas ideias, convencer as pessoas e expandir seus contatos. Se trabalha com transporte ou precisa se deslocar por causa do serviço, pode se dar bem. Se pintar qualquer mal–entendido, uma boa conversa será capaz de esclarecer tudo num instante. O Sol está de mudança para Virgem à tarde e favorece transformações profundas a partir de agora. A relação com o par fica mais gostosa também e o desejo tem tudo para crescer. Até o fim do dia, a paquera pode surpreender, ainda mais se souber explorar sua sensualidade.

Peixes

Aproveite a manhã para organizar as contas, correr atrás de novas oportunidades de negócios ou até fechar um acordo vantajoso para o seu bolso. Vale abrir os olhos para agarrar uma ótima oportunidade de melhorar a sua vida financeira. E com o Sol enviando vibes maravilhosas para os seus relacionamentos a partir de hoje, você pode melhorar a convivência com colegas de trabalho, agir em parceria e até se entender melhor com quem ama. Porém, sua possessividade fica mais evidente e é preciso cautela para não sufocar o mozão. Vá com calma! Talvez não se interesse por um lance passageiro, mas pode se aproximar de alguém que busca algo mais sério.

Áries

Com a Lua firme e forte no seu signo, você começa o dia com muito pique, Áries. Aproveite as boas energias do céu para descobrir novas oportunidades, resolver alguns assuntos pessoais e colocar as suas prioridades em ordem. Com o Sol de mudança para Virgem à tarde, o trabalho também ganha um impulso extra e o dia será perfeito para fazer aquelas tarefas que estavam pelo caminho, cuidar melhor da saúde e desembaraçar os assuntos de rotina. Um caso com alguém que faz parte do seu dia a dia pode surpreender, mas dê um passo de cada vez. À noite, você e o mozão podem se divertir e sair da rotina se tomar a iniciativa, meu cristalzinho. Confie no seu taco!

Touro

Com a Lua infernizando seu astral nesta quinta, o desejo de ficar no seu canto tende a crescer. Tente diminuir um pouco o ritmo e aproveite para curtir a própria companhia, Touro. No trabalho, a dica dos astros é criar coragem e encarar as tarefas sem rodeios. Pode ser interessante repensar o que fez nos últimos tempos, analisar decisões importantes e fazer os ajustes que achar necessários. Mas a melhor notícia é a chegada do Sol ao seu paraíso astral à tarde, o que reforça sua sorte e ainda dá aquela força para quem está em busca de um novo amor ou tem um crush na mira. Seu charme fica on e até a vida a dois sai ganhando com seu jeitinho envolvente.

Gêmeos

Nesta quinta, você vai dar um show de criatividade no serviço e agir em grupo fica mais fácil, por isso, cuide primeiro das tarefas que podem ser feitas junto com os colegas. E com a mudança do Sol para Virgem à tarde, a família também passa a ocupar uma parte importante da sua atenção, bebê. Pode ser divertido relembrar bons momentos com o pessoal de casa e com os amigos mais próximos. Aliás, as amizades ganham vida nova e garantem muita diversão, além de bancarem o papel de cupido se está na pista ou de darem uma animada na sua vida amorosa! Vale marcar um programa com o mozão e os amigos, ou pedir uma mãozinha para conhecer um novo amor.

Câncer

Você começa essa quinta dando um show no trabalho e traçando planos pra lá de ambiciosos para o seu futuro profissional. Os assuntos mais práticos podem ocupar sua mente e fica mais fácil definir novas metas para a carreira, dar aquele up na sua imagem profissional e causar uma boa impressão no contato com colegas e clientes. Mas é importante encontrar um equilíbrio entre trabalho e diversão, já que o Sol destaca seu lado animado, falante e simpático. Tá na pista? Sua habilidade para conversar será seu maior trunfo pra mudar isso rapidinho. Se tem compromisso, o romance fica mais sólido agora, mas sem deixar a descontração e a alegria de lado.

Leão

Hoje, você conta com muita energia e vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar. Quem trabalha viajando, em contato com pessoas de longe ou com algo ligado a Justiça ou educação tem tudo para se destacar nesta quinta. Sua curiosidade também cresce e pode ser divertido trocar experiências com os amigos, aprender mais… À tarde, o Sol entra em Virgem e coloca as finanças em destaque. Ligue suas antenas, porque há boas chances de conseguir uma grana que não esperava. O astral fica mais leve no romance e há sinal de momentos divertidos, mas atenção com o ciúme. Contato com alguém que conheceu nas redes sociais pode animar seu coração.

Virgem

Libra

A Lua coloca os relacionamentos em destaque nesta quinta, facilitando a convivência com as pessoas mais próximas. O trabalho conta com good vibes para lidar com pessoas em geral, Libra, e a sua diplomacia natural vai dar um show. Aproveite para manter um clima harmonioso com todo mundo à sua volta, inclusive na vida pessoal. Mas com o Sol de mudança para o seu inferno astral à tarde, seu pique pode cair e talvez seja um boa diminuir um pouco o ritmo. O céu promete proteção para a vida a dois, ainda que você queira ter o seu próprio espaço em alguns momentos. A paquera pode surpreender e um lance escondido ou proibido pode despertar seu interesse.

Escorpião

As estrelas colocam os assuntos rotineiros em destaque nesta quinta, Escorpião, e tudo indica que deve pintar muito serviço pela frente. Aproveite essa energia astral para correr atrás das tarefas que você vinha empurrando com a barriga, ou que ficaram pela metade nos últimos dias. Com maior facilidade para fazer sacrifícios, vale a pena analisar sua rotina diária e fazer alguns ajustes, colocando a saúde em primeiro lugar. O Sol se muda para Virgem à tarde e favorece as amizades, além de trazer à tona seu lado sonhador. Tente equilibrar essas energias para afastar a rotina no romance. Talvez a paquera fique meio sem graça, mas pode viver uma amizade colorida.

Sagitário

Nesta quinta, vai sobrar disposição para cuidar de tarefas que envolvem criatividade e habilidade social no trabalho. A sorte também sorri para você, Sagita, e pode ter boa surpresa em jogos ou sorteios. Faça uma fezinha! À tarde, o Sol entra em Virgem e envia as melhores vibes para a sua vida profissional a partir de agora. Use essa energia para dar um gás no trabalho! O astral é favorável para correr atrás das suas maiores ambições. A paquera reserva ótimas surpresas e o seu charme segue em alta. Quem tem compromisso pode se preparar para viver momentos maravilindos no romance. Converse com o par sobre dar um passo mais sério na relação.

