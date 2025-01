Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/1/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (23), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Com a Lua brilhando firme e forte no seu paraíso astral a partir de agora, a sua sorte tem tudo para melhorar! Aproveite a manhã para fazer uma fezinha e participar de rifa ou sorteio, por exemplo. À tarde, porém, será preciso canalizar sua energia para o trabalho se quiser dar conta do serviço. Tire proveito do seu charme para fazer novos contatos, apresentar ideias criativas e melhorar a comunicação com os clientes. Há risco de briga com quem ama, então invista no diálogo e no romantismo para encantar o mozão. Pode se preparar para fazer o maior sucesso se está na pista! Mas se as coisas não andam bem no namoro, a relação pode chegar ao fim agora.

Aquário

Seu lado caseiro fica mais forte nesta quinta e sua atenção pode se focar em assuntos domésticos e familiares. Quem trabalha com produtos e serviços para o lar ou junto com a família tem mais chances de se destacar. Mas vale manter segredo se receber uma grana que não estava esperando ou se descobrir um segredo antigo envolvendo a família, pelo menos por enquanto. É que as estrelas anunciam alguns problemas na relação com o pessoal de casa: vá com calma e esfrie os ânimos. O ciúme pode dar as caras se tem compromisso, então evite exagerar na dose, Caprica. Uma paixão antiga pode reacender agora, mas um ex também pode atrapalhar a paquera.

Peixes

Nesta quinta, os serviços que envolvem deslocamentos rápidos contam com as melhores vibes, Peixes. Você terá facilidade para ouvir pontos de vista diferentes, o que pode abrir novas possibilidades na vida profissional. Se trabalha com outras pessoas, tem tudo para brilhar! Aproveite para encaminhar emails, fazer contatos e marcar reuniões, já que vai se sentir mais à vontade para falar em público. À tarde, porém, vai ter que se esforçar para manter o foco e evitar problemas. A conquista segue movimentada e pode se apaixonar à primeira vista. Com quem ama, capriche na hora de se expressar e evite segredos. Encontro com os amigos pode animar seu coração.

Áries

A Lua brilha em Touro logo cedo e avisa que você tem tudo para se destacar na hora de lidar com dinheiro, bebê. Aproveite as boas energias do céu para investir melhor a sua grana, rever gastos, encontrar novas oportunidades de lucrar… À tarde, a carreira ganha um impulso das estrelas e o astral é perfeito para mexer os pauzinhos em busca de uma nova vaga ou daquela promoção tão sonhada. Mas também há risco de sair no prejuízo se exagerar nos gastos. Vá com calma! Você e o mozão podem conversar numa boa sobre o dinheiro do casal, mas é preciso controlar melhor o ciúme. Aliás, seu jeito possessivo também pode atrapalhar se está buscando um amor.

Touro

A chegada da Lua ao seu signo nesta manhã traz uma energia extra para você correr atrás dos seus interesses, Touro. Você começa esta quinta com disposição para focar nos seus objetivos e, com muita garra e concentração, descobrir novos caminhos para conquistar seus maiores sonhos. A tarde promete ser movimentada e pode até pintar a chance de fazer uma viagem, se destacar nos estudos ou embarcar em um projeto ousado. Mas pode pintar torta de climão em casa, então vá com calma. Se tem um crush em vista, vai sobrar animação para fisgar de vez o seu alvo. O romance sai ganhando e um astral descontraído deixa os momentos a dois ainda melhores.

Gêmeos

Nesta quinta, a Lua se muda para o seu inferno astral e pode diminuir um pouco o seu pique, geminiangel. Em compensação, a sua intuição estará mais afiada do que o normal e será mais fácil fazer alguns acordos nos bastidores. Tudo indica que você pode causar uma ótima impressão na chefia, mesmo sem chamar tanta atenção. Mas, depois do almoço, escolher as palavras com cuidado será um ótimo conselho, já que pode pintar mal–entendido com facilidade. À noite, a paquera pode surpreender e há chance de embarcar em um lance eletrizante, mesmo que seja proibido. Valorize os momentos a dois com o par e deixe as rédeas mais soltas na intimidade.

Câncer

Seu lado sonhador se destaca nesta quinta, Câncer, e pode ser interessante explorar ao máximo a sua intuição para planejar os seus próximos passos. No trabalho, sair da mesmice e correr alguns riscos talvez seja mais recompensador do que poderia imaginar. Mas, se os amigos pedirem dinheiro emprestado, é melhor ir com calma para não sair no prejuízo. A boa notícia é que pode se divertir muito com o pessoal, seja matando a saudade de quem está longe ou até planejando uma viagem com a galera. Tem compromisso? Relaxa que tudo corre às mil maravilhas com o mozão. A conquista fica animada e uma amizade com benefícios pode surpreender mais tarde.

Leão

Seu lado ambicioso vai dar as cartas nesta quinta e você não vai poupar esforços na hora de defender seus interesses, Leão. O dia será ideal para movimentar contatos profissionais, mergulhar no trabalho e cuidar de tudo o que está sob a sua responsabilidade. Mas, à tarde, é melhor ter cautela com as críticas e não levar para o lado pessoal se receber cobranças. Se anda pensando em fazer mudanças no visual, vá em frente e aproveite para mudar alguns hábitos. Adotar um estilo de vida saudável deve render elogios! O romance fica mais sólido e vocês dois podem conversar sobre o futuro que sempre sonhou. Sua popularidade promete agitar as coisas na paquera!

Virgem

Nesta quinta, você terá mais disposição para se envolver em assuntos diferentes. Saia da rotina e tente fazer algo diferente, Virgem: você pode se surpreender com os resultados. As tarefas que envolvem a participação de outras pessoas vão correr melhor, por isso, não pense duas vezes antes de embarcar em um projeto em equipe! Se está fazendo planos para uma viagem, é melhor rever cada detalhe para não ter problemas com imprevistos no meio do caminho. Seu jeito mais ousado e divertido faz sucesso na paquera! Nem a distância vai atrapalhar um novo lance. Há sinal de muita animação e pode se divertir muito em um passeio romântico com o mozão.

Libra

A Lua brilha em Touro logo cedo e o dia promete ser pra lá de movimentado, com direito a reviravoltas pelo caminho! Ainda bem que as estrelas enviam as melhores energias para você fazer algumas mudanças que vinha adiando! Se anda pensando em mexer em algumas coisas em casa, vá em frente. Tratamentos tradicionais e receitinhas caseiras podem melhorar a sua saúde, mas nada de exageros, tá? Uma amizade pode ficar estremecida à tarde: esfrie a cabeça para não se arrepender. Com a sua sensualidade fazendo hora extra, tudo indica que não ficará só por muito tempo! O par vai ter que se esforçar se quiser acompanhar o seu pique na cama.

Escorpião

Os relacionamentos contam com a proteção da Lua nesta quinta e você vai fazer o possível para ficar perto das pessoas que ama. À noite, pode ser divertido reunir todo mundo em casa, mas, se não for possível, vale usar as redes sociais para matar a saudade. No serviço, você vai interagir melhor com os outros e pode se surpreender com o rendimento das tarefas. Mas nem tudo é perfeito e é melhor não baixar a guarda com a concorrência à tarde. Se tem compromisso, o romantismo será sua arma secreta para deixar o mozão ainda mais apaixonado. Aproveite para conversar e resolver qualquer treta. Seu carisma está on e pode cair de amores por um novo crush.

Sagitário

Pela manhã, seu lado prático se destaca e fica mais fácil manter a atenção focada no serviço. É hora de mergulhar no trabalho porque tudo indica que as coisas ficam movimentadas na vida profissional. Ainda bem que todo esse esforço tem boas chances de ser recompensado com mais dinheiro na sua conta à tarde! Só evite se distrair com qualquer coisinha e termine tudo o que começar, ok? A saúde pode exigir alguns cuidados, então tente seguir uma rotina saudável. Tente reservar tempo para o romance e não coloque a sua atenção só nas coisas materiais. Pode ter uma surpresa interessante ao cuidar das atividades de rotina se o seu coração está vago.

