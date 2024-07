Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

No trabalho, explore sua habilidade para se comunicar e aproveite para adiantar os contatos, enviando emails ou marcando uma reunião. A Lua entra em Áries à tarde, sinalizando que os assuntos familiares ganham mais peso e podem exigir boa parte da sua atenção. Mas você vai encarar as tarefas de rotina com disposição redobrada e pode agir de maneira mais prática se tiver que tomar decisões importantes. Reserve tempo para curtir seu canto e a companhia da família. A entrada de Mercúrio em Virgem à noite traz movimento para a paquera e nem a distância vai esfriar o seu interesse. Programa caseiro com o mozão vai cair bem, assim como o seu otimismo.

Aquário

Você pode receber uma boa notícia envolvendo dinheiro nesta manhã, Aquário, e há chance até de receber uma grana se emprestou dinheiro para alguém da família. Depois, a Lua destaca sua habilidade de comunicação e a tarde será perfeita para fazer reunião, apresentar suas ideias, convencer as pessoas e expandir seus contatos. Quem trabalha com transporte ou precisa se deslocar de um canto para o outro vai contar com as melhores vibes. A relação com o par fica mais gostosa e descontraída, mas é a chegada de Mercúrio a Virgem que promete esquentar os momentos de intimidade. Até o fim do dia, a paquera pode surpreender. Explore seu poder de sedução!

Peixes

Você começa esta quinta com pique para cuidar de alguns assuntos pessoais e deixar tudo em ordem, Peixes. E com a Lua brilhando em Áries à tarde, as finanças vão contar com as melhores energias. É um bom dia para organizar as contas, correr atrás de novas oportunidades de negócios ou até fechar um acordo vantajoso para o seu bolso. Mercúrio se muda para Virgem à noite e protege os relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto nos assuntos do coração. Sua possessividade fica mais evidente e você vai sonhar com compromisso se está só. O romance deve correr com tranquilidade e o momento é perfeito para reforçar os laços e blindar a relação.

Áries

Nesta quinta, seu sexto sentido estará à flor da pele logo cedo e pode te ajudar na hora de lidar com dinheiro ou de identificar um bom negócio. A Lua entra em seu signo à tarde e você ganha disposição extra! Mas o andamento do serviço vai depender, na maior parte, da sua iniciativa e do seu esforço, então nada de ficar enrolando, meu cristalzinho. É um bom momento para se divertir com os amigos e colocar a conversa em dia. Mercúrio pede mais atenção com o seu corpo à noite. Tem compromisso? Mostre seu lado romântico para contagiar o mozão. Suas chances de espantar a solidão aumentam se deixar a timidez de lado e tomar a iniciativa na paquera.

Touro

No trabalho, agir em grupo será o segredo para o sucesso e você não terá dificuldade para se entender com os outros na parte da manhã. Depois, a Lua se muda para o seu inferno astral e o desejo de ficar no seu canto tende a crescer. Tente diminuir um pouco o ritmo e aproveite para curtir a própria companhia, Touro. Mas a melhor notícia do dia é a chegada de Mercúrio ao seu paraíso astral à noite! O astro ajuda você a espantar a insegurança, reforça sua habilidade para encantar os outros e, de quebra, dá uma força e tanto para você fazer o maior sucesso na conquista. A vida a dois também sai ganhando e você pode deixar o par ainda mais apaixonado sem fazer esforço.

Gêmeos

A carreira está protegida logo cedo e você terá energia de sobra para dar um salto importante nesta área, inclusive conquistando uma promoção ou encontrando uma nova vaga, se está procurando emprego. Aproveite para fazer planos a longo prazo logo cedo, quando devem surgir ótimas ideias. À tarde, a Lua brilha em Áries e avisa que agir em grupo fica mais fácil. Dê prioridade para as tarefas que podem ser feitas junto com os colegas. Mercúrio entra em Virgem à noite e destaca assuntos familiares ou ligados ao passado, o que influencia até a paquera. Ainda bem que os amigos vão dar uma força na conquista! Vale marcar um programa com o mozão em casa mesmo.

Câncer

Os estudos e as viagens contam com a proteção das estrelas nesta manhã, Câncer. Depois, com a Lua entrando em Áries, os assuntos mais práticos vão ocupar sua mente. É um ótimo dia para definir novas metas para a carreira, dar aquele up na sua imagem profissional e batalhar por um aumento. Com sua ambição em alta, boa parte da sua atenção deve se voltar para a vida profissional. Mercúrio se muda para Virgem à noite e ajuda a descontrair o astral, o que pode movimentar as coisas se está procurando um novo amor. Se tem compromisso, o romance fica mais sólido agora, mas vocês terão facilidade para conversar sobre qualquer coisa. Abra seu coração.

Leão

Sua intuição segue em alta nesta quinta, Leão, e você começa o dia com mais disposição para fazer algumas mudanças importantes. À tarde, com a Lua de mudança para Áries, vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar. Quem trabalha viajando, em contato com pessoas de longe ou fazendo deslocamentos pela cidade tem tudo para se dar bem. As finanças contam com a proteção de Mercúrio a partir de agora, e pode chegar uma boa notícia envolvendo dinheiro. Até que enfim! O romance ganha leveza e há sinal de momentos divertidos com quem ama. Um flerte com alguém que conheceu nas redes sociais ou em uma viagem pode balançar seu coração.

Virgem

Você vai se entender melhor com os outros pela manhã, Virgem, e o trabalho feito em parceria ou equipe tem tudo para correr numa boa também. À tarde, a Lua entra em Áries e avisa que você vai ter que lidar com algumas mudanças de última hora, inclusive no trabalho. Se você agir com jogo de cintura, vai se adaptar rapidinho e dar um gás e tanto no serviço. É um bom momento para se desapegar de algumas coisas. Mercúrio entra em seu signo à noite e traz mais clareza para as suas decisões. A paixão esquenta e o par vai ter que lutar pra acompanhar seu pique na cama! Na paquera, seu jeito mais seguro e sensual tem tudo para animar os contatos.

Libra

Nesta quinta, você conta com muito pique para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Mergulhe no trabalho e não deixe nada para depois! A Lua se muda para Áries à tarde e coloca os relacionamentos em destaque. O trabalho conta com good vibes para lidar com pessoas em geral, Libra, e fica mais fácil manter um clima harmonioso com todo mundo à sua volta, inclusive na vida pessoal. O romance e a paquera recebem a proteção das estrelas e os seus interesses amorosos devem correr melhor do que esperava. Mas Mercúrio entra em seu inferno astral à noite, sinal de que você pode se recolher mais e buscar um certo isolamento.

Escorpião

Você começa o dia com um astral mais leve e conta com uma dose extra de sorte. Aproveite para participar de um sorteio, aposta ou fazer uma fezinha! Mas a Lua se muda pra Áries à tarde e coloca o trabalho em destaque. Aproveite essa energia astral para correr atrás das tarefas que você vinha empurrando com a barriga. Com maior facilidade para fazer sacrifícios, vale a pena analisar sua rotina diária e fazer alguns ajustes, priorizando a saúde. A entrada de Mercúrio em Virgem à noite alivia o astral e deixa a convivência mais gostosa com os amigos e com a sua cara–metade. A paquera pode ficar meio sem graça, mas há chance de emplacar uma amizade com benefícios.

Sagitário

Nesta quinta, as estrelas enviam good vibes logo cedo para a vida familiar e quem trabalha em casa tem mais chance de melhorar a produtividade. A Lua brilha em seu paraíso astral à tarde e troca likes com outros astros, sinal de que vai sobrar disposição para cuidar de tarefas que envolvem criatividade e habilidade social no trabalho. A sorte também sorri para você, Sagita, e pode ter boa surpresa em jogos ou sorteios. A paquera reserva ótimas surpresas e Mercúrio aumenta a sua popularidade à noite. Quem tem um mozão pra chamar de seu pode se preparar para viver momentos maravilindos no romance. Bom astral pra fazer planos a longo prazo com o par.

