Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/07/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

A Lua envia as melhores energias para os relacionamentos nesta sexta, Caprica, e tudo indica que você terá facilidade para se entender com quem está à sua volta, seja no trabalho, nas amizades ou com os familiares. À noite, Marte e Saturno reforçam sua habilidade para se expressar, além de reforçar seu charme. Aproveite para manter a harmonia à sua volta, deixar a solidão bem longe e viver ótimos momentos com a galera! Pra quem já encontrou o amor, a noite será perfeita para curtir os programas preferidos dos dois, planejar um passeio especial e abrir o coração. Um lance recente pode virar compromisso, mas é na conquista que a sua estrela realmente vai brilhar.

Aquário

Sextou, bebê, e você começa o dia com muita garra para encarar qualquer desafio, inclusive no trabalho. Talvez tenha que ralar mais do que gostaria, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado. As finanças também contam com boas vibes à noite e você pode fazer uma compra que deseja há tempos para a casa. Reserve um tempinho para cuidar do seu bem–estar. Deixar o sedentarismo de lado é uma boa pedida, mas descansar e curtir o seu cantinho também é importante. Se faltar pique pra cair na farra com quem ama, um programa caseiro pode ser uma ótima pedida. Tá na pista? Um parente pode bancar o cupido e apresentar um novo crush interessante.

Peixes

Sextou, Peixes, e a Lua segue enviando excelentes energias ao seu paraíso astral! Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com as pessoas no trabalho, assim tudo vai correr com mais tranquilidade. A sorte também vai sorrir para o seu signo e o dia será perfeito para comprar uma rifa, entrar num concurso, participar de sorteio ou fazer uma fezinha. À noite, o romance conta com a proteção das estrelas e as demonstrações de carinho vão aquecer seu coração. Bom momento para ter uma conversa franca e ouvir o que o mozão tem a dizer. Se o seu coração está vago, isso tem tudo para mudar rapidinho! Sua estrela promete brilhar na paquera nesta noite.

Áries

Sextou, bebê, e os assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. A boa notícia é que tudo vai correr às mil maravilhas e não há motivos para se preocupar. No trabalho, a dica dos astros é priorizar as tarefas rotineiras ou que exigem praticidade, já que você vai encarar os desafios com os pés no chão e sem se abalar com qualquer coisinha. À noite, há boas chances de receber uma grana que não esperava, mas não conte isso pra qualquer um. A paquera talvez ande meio devagar, mas se topar com um ex no seu caminho, pode até pensar em reatar esse romance. Se tem compromisso, melhor pegar leve com o ciúme, que tem tudo para crescer.

Touro

Nesta sexta, você conta com mais facilidade para expressar suas ideias e, se focar sua atenção, será capaz de dar uma adiantada no serviço, encontrar soluções criativas para as tarefas e melhorar a interação com colegas e clientes. À noite, as amizades ganham destaque e pode ser divertido reunir o pessoal, colocar o papo em dia e matar a saudade, mesmo que seja nas redes sociais. É um bom momento para expandir contatos, fazer amizades e conhecer gente nova, então, nada de ficar trancada dentro de casa, bebê! Esbanjando charme e bom humor, vai fazer sucesso na conquista e pode engatar um romance rapidinho. Bom papo e cumplicidade animam a vida a dois.

Gêmeos

Se depender das estrelas, você vai contar com ótimas energias para administrar os recursos que já possui nesta sexta, Gêmeos. As suas habilidades nas finanças estão em alta e você pode topar com boas oportunidades de engordar a carteira, mesmo sem fazer muito esforço. Aproveite para focar na carreira, traçar planos a longo prazo e batalhar pelo reconhecimento que merece! Mas os astros mandam o papo reto e avisam que agir longe dos holofotes aumenta as suas chances de sucesso. Seu lado mais apegado tem tudo para crescer, mas evite exageros. Isso também vale para o romance e para a paquera: excesso de grude pode sufocar o outro e queimar o seu filme.

Câncer

Sextou, Câncer, e o dia começa animado! Com energia extra para focar em projetos pessoais, os seus planos podem virar realidade agora. Aí eu vi vantagem! No trabalho, bora lá colocar as mãos na massa e terminar tudo que ficou pela metade, assim você pode fechar a semana com chave de ouro. As viagens contam com excelentes vibes à noite, mas se não for possível, vale dar uma volta pela cidade, ir ao cinema, ler um livro, começar um curso, reunir os amigos... Vale tudo pra sair da rotina! Quem está na pista pode fazer contatinhos novos com gente que mora longe, paquerar muito e brilhar até nas redes sociais. As estrelas sinalizam afinidades e descontração com o par.

Leão

Apesar da Lua diminuir seu pique nesta sexta, as coisas devem correr melhor do que espera, meu cristalzinho. Preste atenção ao seu sexto sentido, que estará ainda mais afiado, para descobrir um segredo, saciar sua curiosidade ou para identificar as pessoas que merecem confiança em qualquer situação. No trabalho, será mais fácil fazer alguns ajustes se agir de maneira discreta e ficar no seu canto. À noite, pode receber elogios se der uma mexida no visual e caprichar na produção. Mistério e uma dose extra de paixão prometem reviravoltas e surpresas agradáveis tanto na paquera quanto nos momentos de intimidade com a pessoa amada. Seu lado sensual pode surpreender o par.

Virgem

No que depender da Lua, você começa esta sexta com grandes sonhos e esperanças, Virgem! Ainda bem que vai sobrar disposição para transformar todos eles em realidade. O céu avisa que será mais fácil alcançar seus objetivos no trabalho se juntar forças com os colegas, mas até os amigos podem dar uma mãozinha. Sua bateria social está a mil e você pode esperar ótimos momentos com o pessoal, inclusive com gente querida que mora longe. Os relacionamentos em geral ficam protegidos, mas é a vida a dois que sai ganhando com uma dose extra de sintonia e romantismo. Se o seu coração está vago, você pode cair nos encantos de alguém que mora longe, mas é o seu número!

Libra

A Lua destaca seu lado ambicioso nesta sexta, Libra, e você pode aproveitar pra focar a atenção nas atividades de rotina. É hora de cuidar das tarefas que ficaram pelo caminho ao longo da semana e deixar tudo em ordem. Os cuidados com a saúde também recebem vibes maravigolds e você pode fazer alguns ajustes na sua rotina, deixando de lado o que não faz bem para o seu corpo. À noite, o astral fica mais tranquilo e pode sobrar tempo para fazer grandes planos para o futuro. Bom momento pra conversar sobre o romance com o par e definir o que cada um espera dessa relação. Tudo indica que a sua popularidade deve aumentar e agitar as coisas na paquera.

Escorpião

Sextou, bebê, e você já começa o dia fazendo grandes planos para o final de semana! Mas nem tudo é festa e o serviço também precisa de atenção. Agir em equipe pode ser uma boa pedida, já que você conta com uma dose extra de carisma para contagiar todo mundo ao redor. Se pintar uma chance de viajar, agarre sem pensar duas vezes, Escorpião. À noite, Marte e Saturno enviam vibes perfeitas para os relacionamentos e vai ser divertido reunir as pessoas que ama. A conquista pode surpreender e um lance recente tem boas chances de engrenar agora. O clima também fica mais leve e gostoso no romance, com direito a novidades, altas doses de carinho e muita diversão.

Sagitário

A semana está acabando, mas esta sexta tem tudo pra ser agitada e trazer grandes surpresas, Sagita! Pode se preparar para algumas reviravoltas no trabalho, mas, no final das contas, as estrelas indicam que você tem tudo para se sair bem. Ainda assim, vale agir com cautela e apostar em tarefas de rotina, prestar atenção ao seu sexto sentido e desviar das pegadinhas que podem pintar no seu caminho. À noite, ouça os avisos que o seu corpo envia e tire um tempinho pra descansar, se for preciso. Nos assuntos do coração, o desejo vai dar as cartas e você tem tudo para deixar o mozão babando nos momentos de intimidade ou ganhar o coração de alguém novo se está na pista.

