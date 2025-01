Inscrições para curso técnico gratuito em citricultura encerram nesta sexta (17)

O setor cítrico apresenta um potencial significativo de expansão em Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de alcançar cerca de 30 mil hectares de laranja plantados nos próximos anos, conforme a Famasul. A projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de MS, segundo a Semadesc, para este ano indica um aumento de 6,8%, superando os R$ 227 bilhões, impulsionado pela chamada revolução do agronegócio e da agroindustrialização.

O Senar/MS oferece oportunidades de capacitação gratuita nas cadeias produtivas mais promissoras do estado.

Para atender à demanda criada pelos novos empreendimentos, o Senar oferece o Curso Técnico em Fruticultura para capacitação formal para trabalho em lavouras de citros ou mudança de carreira para iniciar uma jornada no agro.

As inscrições estão abertas até sexta-feira (17), pelo site senar.org.br/curso/tecnico-em-fruticultura/ para a formação gratuita e semipresencial: 70% da carga horária acontece a distância e 30% de forma presencial, no polo de Campo Grande.

A organização curricular oferece o desenvolvimento das competências profissionais referentes à produção, gestão e controle do processo produtivo de frutíferas.

O diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS, Gustavo Cavalca, destaca a oportunidade. “É evidente o crescimento da citricultura em Mato Grosso do Sul com a produção de laranja, e o limão também vem expandindo. Empresas do mercado mundial anunciam investimentos e empreendimentos no nosso estado. A expansão agroindustrial vai demandar muita mão de obra. Nosso curso técnico é perfeito para quem quer aproveitar o momento, entrar no agro, ser um técnico novo e diferente. Basta estudar conosco.”

Todas as demais informações sobre os editais dos processos seletivos podem ser obtidas no site.

