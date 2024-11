Inscrições para o concurso TRT começam nesta quarta-feira na Capital

Começam a partir do dia 6 de novembro as inscrições para o Concurso Público do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região, para provimento de cargos vagos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro de pessoal.

No total, serão ofertadas 10 vagas para Analista Judiciário e 4 para Técnico Judiciário, mais Cadastro Reserva. Para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, a remuneração inicial será de R$ 16.035,69. Os demais cargos de Analista Judiciário terão remuneração inicial de R$13.994,78.

Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, a remuneração inicial será de R$ 9.773,56, e para os demais cargos de Técnico Judiciário, de R$ 8.529,65. As remunerações seguem os valores definidos pela Lei nº 14.523/2023, que atualiza dispositivos da Lei nº11.416/2006.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de dezembro, pela internet.

Sobre a prova

A prova objetiva para o cargo de Analista Judiciário será aplicada em Campo Grande, no dia 9 de março de 2025, das 8h às 12h, horário de MS. A prova discursiva será aplicada junto com a prova objetiva e consistirá no Estudo de Caso, a ser respondido em até 30 (trinta) linhas.

A prova objetiva para o cargo de Técnico Judiciário será realizada em Campo Grande das 14h às 17h, horário de MS. A prova do concurso é composta por 60 questões objetivas, executadas sob a responsabilidade da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Para mais informações sobre o conteúdo de estudo das provas e os critérios de inscrição exigidos para o concurso, acesse o Edital Completo.

