Inscrições para o Programa Aprendiz do Futuro terminam na próxima semana

Desenvolvido pela Demà Jovem by Renapsi e Governo de Goiás, o programa Aprendiz do Futuro está com inscrições abertas até 30 de dezembro. A iniciativa oferece formação qualificada e oportunidades de geração de emprego e renda destinada a jovens, de 14 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social.

Os integrantes do Aprendiz do Futuro desempenham tarefas administrativas, de informática e de apoio no atendimento ao público em secretarias estaduais, fóruns, tribunais, colégios e outros órgãos públicos parceiros.

Juan Carlos Moreno, CEO da Demà Jovem by Renapsi, detalha a importância do programa e destaca seus benefícios socioeconômicos. "Em três anos, testemunhamos como o programa transforma vidas, proporcionando formação profissional e suporte financeiro às famílias, além de garantir vivências que ampliam horizontes. Uma oportunidade ímpar para jovens construírem seu futuro com dignidade, visão de futuro e apoio integral”, observou.

As inscrições são gratuitas e podem no site oficial. Além disso, ressalta que os jovens já cadastrados na plataforma, devem renovar seus dados diretamente no portal e a lista de pré-requisitos necessários para participar:

Ter entre 14 e 16 anos incompletos (15 anos e 11 meses) até o encerramento do edital;

Ser estudante do Ensino Fundamental ou Médio (ou já ter concluído o Ensino Médio);

Estar em situação de vulnerabilidade econômica;

Ser aluno da rede pública de ensino ou bolsista integral em escola particular;

Possuir renda familiar de até dois salários mínimos ou meio salário per capita;

Ter a família inscrita no CadÚnico.

Ainda segundo o CEO, o programa tem como propósito a inclusão. Por isso, para pessoas com deficiência (PcD), não há limite de idade.

“Nosso programa também prioriza jovens indígenas, quilombolas, ciganos, afrodescendentes, ou pertencentes a famílias impactadas por violência doméstica, além de adolescentes em medidas socioeducativas ou de proteção”, comentou.

Serviço

As inscrições para o programa Aprendiz do Futuro estão abertas até 30 de dezembro de 2024, exclusivamente pelo site , e para participar, os candidatos devem preencher os requisitos estabelecidos no edital.

