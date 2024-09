JD1TV AGORA: Jovem passa mal e desmaia dentro de ônibus na Capital

Uma jovem, ainda não identificada, precisou ser socorrida por passageiros após passar mal dentro de um ônibus do transporte público de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a jovem, acompanhada da irmã mais velha, subiu no 087 - T. General Osório / T. Guaicurus - na Avenida Afonso Pena, e em dado momento, próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ela teve um mal súbito e desmaiou.

Ela foi socorrida por passageiros, que a tiraram do ônibus e a deitaram em uma região de gramado logo em frente à UFMS. Os passageiros tiveram que descer do ônibus e aguardam a chegada de outro veículo.

Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também