JD1TV: Bombeiros e PRF resgatam idosa vítima das queimadas no Pantanal de Corumbá

Uma idosa, de 83 anos, foi resgatada de helicóptero após ter a casa completamente destruída, na região do Porto Rolón, no Pantanal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A vítima estava com queimaduras em várias partes do corpo e com a respiração debilitada, em razão da inalação de fumaça.

A área onde a idosa mora é de difícil acesso. A cidade mais próxima é Corumbá, a 413 km do local queimado, cerca de 10 horas de carro. Assim que receberam a informação do incêndio, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros acionaram a ajuda de um helicóptero para realizar o resgate.

Às equipes de resgate, a idosa comentou que o fogo estava próximo à residência e de forma rápida atingiu a casa da vítima. A residência, que tinha estrutura de madeira, foi completamente destruída no incêndio nessa sexta-feira (30).

De acordo com nota divulgada pela PRF, os agentes realizavam missão de levantamento das áreas de queimadas na região, quando foi solicitado apoio da supervisão em solo para resgate da vítima de queimaduras.

Assim que identificaram o ponto de resgate, médicos realizaram os primeiros socorros em solo, embarcaram a vítima no helicóptero e foram direcionados para o aeroporto de Corumbá. A idosa foi encaminhada ao hospital da cidade e segue em observação. Veja:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também